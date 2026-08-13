理大衝突｜罪成尼籍漢稱不知有社運　再上訴被駁回兼間接加刑3周

理工大學在2019年11月被示威者佔據後，一名尼泊爾籍地盤男工在窩打老道涉參與暴動被捕，並被裁定罪成，判囚5年。他不服裁決提出上訴(CACC161/2024)，上訴庭今(13日)處理其上訴許可。尼籍漢稱他非土生土長，只是來港工作，對政治不關心，亦因語言障礙，不知道當時有社會運動。惟律政司反駁指地鐵當時因衝突而關閉，認為尼漢知悉社運。上訴庭即駁回上訴，稍後下判辭解釋理據，



此外，法官指尼漢曾向另一名法官潘敏琦申請上訴許可，但遭駁回。他現以同樣理由再作申請，屬浪費上訴庭時間，遂頒下減時命令，即上訴人等候上訴期間的其中3個星期，不計算入在已服刑期之內，即間接加刑3周。



上訴人PUN DHAN BAHADUR(尼泊爾籍，案發時34歲，被裁定2019年11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。案件今由彭偉昌、楊家雄和陳慶偉處理。上訴人未有律師代表，他稱不懂中文，書面陳詞由囚友以中文代筆，並已呈交法庭。

2019年11月18日理大衝突期間，油尖旺多區仍有暴動發生。(資料圖片)

2019年11月18日理大衝突期間，油尖旺多區仍有暴動發生。(資料圖片)

當時穿拖鞋不太可能參與暴動

法官彭偉昌總結其陳述書指，上訴人認為原審法官有多項錯誤，包括指他已居港逾10年，有工作及印尼籍女友，不接納他有語言障礙的說法，但上訴人強調他中英文能力都欠佳。此外，上訴人稱他當時穿拖鞋，不太可能參與暴動，重申他只是一名離鄉別井來港工作的人，對政治不關心，出於好奇才身處現場。

指上訴人原審時曾提知有社會運動

律政司一方回應指，原審法官已就上訴人的語言能力問題等作出分析，認為其說法難以置信。對於上訴人稱有語言障礙，不知2019年有社會運動，又稱他非土生土長，參與暴動的動機有限等。但律政司指，上訴人原審自辯時曾供稱，知悉當時衝突令港鐵站關閉，換言之上訴人是知悉當時有社會運動。

被捕地點非上訴人回家路線

此外，上訴人當時辯稱離開女友於油麻地的住所，正返回他於佐敦的住處，但他被捕時身處的位置，不是返家的路線。原審法官有權考慮他的說法是否合理。

律政司指上訴人被捕時並非穿人字拖

衣著方面，律政司反駁指上訴人當時不是穿「人字拖」，他穿的鞋有鐵釘固定，鞋底亦厚。

上訴庭聽取陳詞後，即日駁回上訴人的上訴，並稱會在6個月內頒發判辭，解釋詳細理據。彭官又指，原審法官有聽上訴人的說法，並認為存在不可能性，推斷他刻意到暴動現場，推斷他有參與暴動的意圖，故判囚5年非明顯過重。