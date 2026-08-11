逃出理大｜6游繩離開示威者　稱不應被控妨礙司法　上訴裁決押後

2019年11月理大衝突期間，6名曾以游繩方式離開校園的示威者，認為他們當時只是逃離現場時獲「家長車」接應，認為單純接受接載的舉動，不應另被控妨礙司法公正罪，他們以此觀點提出上訴（CACC140/2024），聆訊今（11日）在上訴庭處理。律政司卻回應稱，逃離理大的人互相幫助和掩護，當時警方已包圍理大，不是一般方法可以離開，指涉案人士的行為超越單純逃跑。上訴庭法官稱會在6個月內下裁決。



6名被告均暴動罪成

6名上訴人分別為：伍偉楠、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤和黎靖言。他們同因暴動和妨礙司法公正等罪，被判囚70個月。是次上訴由法官彭偉昌、楊家雄和陳慶偉審理。

2019年11月18日晚上，理大有示威者游繩逃走，並有電單車接應。（李澤彤攝）

2019年11月18日晚上，理大有示威者游繩逃走，並有電單車接應。（李澤彤攝）

2019年11月18日晚上，理大有示威者游繩逃走，並有電單車接應。（李澤彤攝）

逃走被捕不應再被控妨礙司法公正

代表伍偉楠和黃琪峰的大律師就妨礙司法公正罪陳詞指，只是單純接受接載，不足以構成干犯該罪，被接載的人需做出正面行為，若有被告犯罪，逃離現場，登上車輛離開，認為在此情況下，不應再控妨礙司法公正罪。就控方指逃離理大的人互相協助，上訴方指涉案人士上車前，沒有該方面的證據。

亦有被告爭議身處理大亦無壯大聲勢

代表劉淑華的大律師陳詞指，劉即使身處理大，也不是壯大示威者聲勢。案發前沒有人想到有逃離人士游繩而下，沒有證據劉知道此事。此外，劉亦就判刑提上訴，指劉於2019年被捕，控方於3年後才加控暴動罪，認為屬延誤，但原審法官沒有因此減刑。

指控方只憑醫生紀錄指證曾游繩而下

代表林鑫濤的大律師則指，林被指游繩而下，控方針對的林的證據，是林受傷求醫，醫生的紀錄則指林稱因游繩而擦傷，該醫生對林是否說過該句話沒有獨立記憶，而是因應紀錄，認為林有這樣說。法官楊家雄質疑上訴方說法，指原審法官有權衡量醫生弄錯的機會。上訴方續指，原審法官未有考慮警員陪同林求醫，該句說話或來自警員。惟法官彭偉昌質疑，醫生怎會未能分辨警員和病人的說話。

控方強調涉案人超越單純逃跑

律政司一方回應，逃離理大的人互相幫助和掩護，有人駕駛電單車接載他們到紅磡繞道，該處有車輛接載逃離的人。同時，有人擲汽油彈，以作掩護，當時警方已包圍理大，不是一般方法可以離開，指涉案人士的行為超越單純逃跑。