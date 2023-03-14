理大衝突｜兩男指控方未能證何時到達現場提上訴　官押後裁決

兩名在2019年11月理大衝突期間被捕，並被裁定暴動罪成的男子，認為控方未有證據證明他們何時到達現場，認為裁決不稱提出上訴，案件今（14日）在上訴庭審理。代表上訴人的律師指出，警方作出驅散後約7至8分鐘才作出拘捕，爭議被告或有可能是那時才到達現場，上訴庭的法官認為，這或證明被告在此期間仍未有離開，指這論點更對上訴人更不利。法官稱會在6個月內作書面裁決。



兩名被告為陳子謙和黃適哲，被裁定於 2019年11月18日，在加士居道拔萃女書院外參與暴動，遭判囚38個月。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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律師指現場情況或有瞬間變化

代表上訴人的律師今陳詞時指，未有證據顯示兩名被告何時進入涉案地點，因此亦沒有證據顯示他們到達時，是否正發生暴動，或是在警方進行驅散，在7、8分鐘後才於加士居道西行線見到被告黃適哲，其後將黃制服。律師強調該7、8分鐘屬重要，因現場情況瞬間變化。

官指被告亦未有解釋為何沒有離開

法官彭寶質疑，該7、8分鐘會否對被告更為不利，因他未有離開現場？彭官又指，若被告是在暴動後，才攜有裝備到達現場，想必有其原因，例如到現場拍攝，但案中亦沒有證據作解釋。彭官質疑，在此情況下為何不可根據控方的證據作唯一推論，即被告是在暴動時已在現場停留。

法官彭偉昌則形容該7、8分鐘屬「雙刃刀」，並指案中沒有證據解釋為何被告不離開。

律師堅稱被告到達時暴動已完結

上訴人的律師承認，案中沒有證據解釋為何被告在現場。至於被告身上的裝備，因當時油尖旺區有很多集結事件，很多人亦有帶眼罩等，強調若被告進入涉案現場時，本案的暴動已完結，不構成暴動罪成。

案件編號：CACC21/2022