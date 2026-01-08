理大衝突．上訴｜兩男指證據不足求翻案　官稱已處理同類理據駁回

理工大學於2019年11月被大批示威者佔領，警員圍堵期間，多區爆發衝突，旺角區有逾200人。其中2名在旺角封鎖區被捕，經審訊被裁定暴動罪成及判刑逾5年的被告，今（8日）作上訴庭聆訊，除指證據不足裁定他們罪成外，亦認為他們參與度低，刑罰過重。惟法官認為他們所提證據和之前相類上訴案相同，該些理據早前已被駁回，故亦駁回他們定罪上訴。至於判刑，法官指若非明顯過重，不會干擾，亦同時駁回，並會在6個月內下判辭解釋理據。



兩上訴人最快今年9月獲釋

今日仍繼續上訴人的兩人：宋博通和鄧永明，同被裁定於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，兩人均被判囚5年4月，兩人料最早獲釋日期分別為本年9月7和8日。

上訴人宋博通和鄧永明上訴被駁回。(黃浩謙攝)

官指同類案被駁回理據不合適

宋和鄧指案中證據不足令兩人罪成，法官彭偉昌庭上強調，兩人提出的理據，和過往很多同一地點的暴動相同，該些理據已被駁回，認為他們提出相同理據做法不當。

判刑未明顯過重不干擾

判刑方面，代表兩人的律師指，原審法官指兩人參與程度低，認為判刑明顯過重，認為有空間酌情減刑。法官張慧玲則指，判刑非明顯過重，上訴庭不會干預。最後駁回兩人的定罪及判刑上訴。

另兩人放棄上訴

同案原另有兩名上訴人：黃權龍和彭大展，他們被判囚5年1月，料最快今年7月8日獲釋，兩人今放棄上訴。

案件編號：CACC57/2023