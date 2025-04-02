逃出理大．上訴｜鄭錦滿被指爬水渠逃走　爭議或嘗試入理大不果

熱血公民前成員鄭錦滿，於2019年警方圍堵理大期間，涉爬水渠逃離理大，被裁定暴動罪成，遭判囚3年8個月。此外，另外4人涉準備「家長車」等，為逃出者提供「義載」或其他支援，經審訊後被裁定妨礙司法公正罪成，亦被判囚。他們今(2日)就定罪在高等法院上訴，鄭的代表大律師指，案中證據不支持鄭參與暴動，應改判他妨礙司法公正罪成，又指可以推論鄭是試圖爬水渠進入理大但不果，因此從水渠離開。法官聽取陳詞後，押後6個月內頒布書面裁決。



5上訴人：何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿和林泳汶。鄭經審訊後被裁定妨礙司法公正罪不成立，但控方審訊期間加控的暴動罪則罪成，被判入獄3年8個月。另外4名上訴人經審訊後，被裁定妨礙司法公正罪成立，被判入獄12至13個月。

鄭錦滿被發現在理大附近的水渠爬出，原審時被推段他曾參與理大的暴動，從而被裁定暴動罪成。他為原審官的決定並不正確。

2019年11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

律師爭議鄭或想爬渠入理大而非逃離

鄭錦滿的代表大律師陳詞指，控方不應在原審時新增暴動罪，又指本案證據並不支持暴動罪。原審法官認為鄭屬暴動的一員，但鄭於涉案時沒有專業的安全裝備，不可能爬水渠逃離理大，認為可以推論，鄭是試圖爬水渠入理大不果，從水渠離開時被捕。原審法官錯誤認為證據支持鄭參與暴動。但法官潘敏琦質疑，鄭試圖爬水渠進入理大但不果的說法屬憶測。

另兩上訴人堅稱為救無辜被困者

代表馮思睿和林泳汶的代表大律師則指，兩名上訴人當時或只是救無辜被困在理大的人。法官彭偉昌質疑，被困理大的人可以在指定出口離開，或等候警方處理。若救出該些人士，令他們不接受警方調查，不是妨礙司法公正？上訴方強調，兩名上訴人不是協助示威者逃避警方的追捕。

案件編號：CACC34/2023