理大衝突｜11人涉突圍後被捕　10人刑期上訴得直　減刑2至6個月

2019年11月理大圍城期間，多人突圍後被捕，11名認罪或審訊後罪成的男女被判囚4至6年。他們皆不服判刑提上訴，審訊後罪成的護士和社工畢業生則不滿裁決，就定罪上訴。上訴庭今（5日）頒判詞，指原審法官謝沈智慧就其中一項暴動罪的量刑基準原則上犯錯，裁定10人上訴得直，可減刑2至6個月。同時，上訴庭駁回護士和社工畢業生的定罪上訴。



11名上訴人為莫紫微、朱健君、明子軒、鄭卓琳、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒。受審後罪成囚6年的朱健君和馬健朗，同就定罪和刑期申請上訴，其餘9人被判監48至61個月監禁，只就刑期提出上訴。

案發時，朱健君任職護士，馬健朗則是社工系畢業生，二人在審訊時爭議進入理大之目的是提供急救或支援，沒有參與暴動亦並沒有參與意圖，二人的定罪上訴同被駁回。

上訴庭認為 原審法官審理案件時沒有偏頗

馬一方投訴，原審法官的言行構成「表面偏頗」及不當干預，特別是在盤問中段主動引入「丁媽」為「反修例聯署主席」的資訊讓控方作資料搜集，又向馬提出「丁媽」「唔止係反修例，佢叫人去抗爭喎」。馬一方認為原審法官使用帶有政治色彩的「抗爭」一詞，更令人覺得她已推斷馬是受到「丁媽」影響而進入理大，並參與暴動，其言行已明顯逾越了一名法官應有的中立角色，令旁觀者認為馬未能獲得公平審訊。

上訴庭則認為，馬在主問時聲稱他因應「丁媽」的號召而進入理大，「丁媽」的背景顯然是控方和原審法官需要處理或考慮的議題。旁觀者不會因為原審法官在整個審訊期間，一兩次短暫提及「丁媽」的「反修例」或「抗爭」背景，而過分敏感或妄下判斷，裁決理由書亦再沒提及「丁媽」的政治背景，或依賴該背景對馬作出任何不利的考慮。 上訴庭認為，原審法官審理案件時沒有偏頗。

朱一方投訴，原審法官錯誤地拒納辯方案情，亦錯誤地接納不可靠的證供、考慮欠缺基礎或與朱無關的事宜。如朱在原審聲稱，為身處理大的傳道人和牧師提供醫療協助，但原審法官拒接納其說法。

上訴庭指原審法官就兩項暴動罪同以6年為量刑起點 屬原則上犯錯 認為其中一罪的量刑起點應為5年半

上訴庭則指，原審法官裁斷沒有明顯出錯，她批評朱自己帶備急救用品而教會沒有作出安排，並非明顯錯誤。上訴庭強調，本案所有環境證供的壓倒性疊加效應，足以作出唯一合理推論，即朱曾參與暴動。

刑期上訴方面，上訴方力陳本案和另一理大暴動案「梁子揚案」與本案的背景相同，但兩者的量刑起點分別為6年和3年。上訴方認為，本案的量刑起點不應較「梁子揚案」提高一倍。上訴庭表明不認同此觀點，並指本案示威者如原審法官所言，「猶如一支熟練的軍隊」攻擊警方，明顯較「梁子揚案」中的示威者更有準備和系統，主動作出攻擊，以便突圍逃走，暴動情節更嚴重，然而原審法官就本案2項暴動罪刑期採納劃一採納6年量刑起點，原則上犯錯，其中一罪應採納5年半為起點。扣減後，10名被告獲減刑2至6個月，即他們的刑期減至3年半至5年10個月，馬被判囚6年的判刑則維持不變。

案件編號：CACC17/2024