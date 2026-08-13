台麥當勞蝦堡含抗生素　港麥當勞：配方批次不同　即時預防性停售

台灣麥當勞周三（12日）開售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」，但在今早（13日）公布兩款漢堡所用進口蝦排，檢出人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物（metabolite of furazolidone, AOZ），不符合法規標準，上午10時30分起暫停出售蝦堡。



香港麥當勞也正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞今日下午表示，向泰國的麥當勞全球供應商核查，確認現時香港麥當勞出售的蝦堡，所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同，為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。



香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

葵芳新都會廣場麥當勞8月13日下午已停售蝦堡系列，自助點餐機上的蝦堡系列顯示為「暫時售罄 就返嚟喇」；同期的蟹堡系列則如常售賣。（洪戩昊攝）

葵芳新都會廣場麥當勞8月13日下午已停售蝦堡系列，自助點餐機已沒有蝦堡選項。（洪戩昊攝）

香港麥當勞：香港蝦餅製作配方及批次均與台灣不同

香港麥當勞表示，高度密切留意台灣麥當勞暫時停售「海味揚蝦堡」事態發展，港方已時向泰國的麥當勞全球供應商核查，確認現時香港麥當勞出售的「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。

香港麥當勞強調，一直嚴格遵守本地食品安全法規。為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。至於同期售賣的黃金蟹堡，則未有受影響，仍如常有售。

香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

香港麥當勞正售賣「滋味蝦堡」系列，麥當勞8月13日下午表示，「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。不過為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。（香港麥當勞圖片）

台灣麥當勞自主抽樣批次始檢出含「硝基呋喃」及其代謝物

台灣麥當勞今早發布聲明表示，周三晚間收到進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所使用進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，但經後續自主抽樣批次，檢出人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物含量為0.7ppb（百億分之7），不符合食品法規標準。

台灣麥當勞表示，重視食品安全，已立即採取預防性措施，全面停用蝦排，並自今天上午10時30分起，全台分店暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」；周三及今天凌晨購買「海味揚蝦堡」和「海味雙層揚蝦堡」的顧客，將予以退款，相關機制正積極研擬中，預計於一周內公布，並對造成顧客不便，表達最誠摯的歉意。

台灣麥當勞8月12日開賣兩款蝦堡食物，但在8月13日公布因驗出人工合成抗生素硝基呋喃及其代謝物，上午10時30分起停售。（網上圖片）

食物安全中心：硝基呋喃或致癌 對殘存在食物中「零容忍」

根據食物安全中心資料，硝基呋喃是一類化學化合物，有廣泛抗菌性。食物中含硝基呋喃的主要問題是該等化合物或會令實驗動物患癌。基於現有的科學資料，某些硝基呋喃（包括呋喃唑酮及呋喃西林或其代謝物）在食物中的殘餘，並沒有一個安全水平能顯示食用風險可予接受。

因此食品法典委員會建議主管當局，應防止食物含有呋喃唑酮及呋喃西林及其代謝物的殘餘。這可以從不對食用動物使用呋喃唑酮及呋喃西林達致。