美食博覽2026｜35大優惠直擊！$1鮑魚/$1咖啡/回味窩夫/$10梅酒

美食博覽2026｜深受港人歡迎的「香港美食博覽2026」 將於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行，今年繼續推出多個優惠吸引大家去「掃平貨」。《香港01》「好食玩飛」直擊現場為大家搜羅了35大優惠，當中包括美心6折月餅、回味脆心窩夫、四海魚蛋$10任夾放題、$1必搶鮑魚等等。想知還有哪些優惠？即看下文！



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美食博覽2026｜8.13一連五日灣仔會展舉行！1票玩盡4展

第36屆美食博覽於8月13日起至17日，一連五日於灣仔會展舉行。除了美食博覽，同場亦會舉行家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展。

美食博覽2026｜門票限時獨家85折 2類人免費入場

想慳到盡入場掃貨，記得把握早鳥優惠！由7月30日至8月12日期間，購買套票即可享85折，而3歲或以下小童、65歲或以上長者更可免費入場。

展覽門票主要分為「公眾館」及「公眾館連尊貴美食區套票」兩款。想主攻平價抵食乾貨、即食麵及零食福袋，可購買「公眾館」門票；若想歎盡頂級和牛、高級黑松露及醇酒等精緻名物，建議可直接買套票！

早鳥套票（公眾館及尊貴美食區）：$36起（原價$40）

*獨家PayMe $20-$2：36再減2：$34（原價$40）

售賣日期：2026年7月30日至8月12日

美食博覽2026｜普通門票

正價指定日子門票（公眾館）：$30

正價套票（公眾館及尊貴美食區）：$40起

售賣日期：2026年8月13日至17日

展覽關閉前45分鐘將終止參觀人士進場。

美食博覽2026優惠一覽

美食博覽優惠【1】溢興貿易4大品牌 脆心窩夫＋排毒救星（1C-C18）

溢興貿易（香港）有限公司帶來4個特色品牌及優惠給大家！其中本土品牌回味 After Taste推出全新脆心窩夫。脆心窩夫共有2款口味，分別是海鹽花生醬及黑芝麻醬。產品將於9月在各大零售商上市，大家可率先在會場以$100／3件限定價嘗鮮！

另一韓國人氣品牌Taylor推出兩款熱賣飲品，包括排毒救星Taylor Deep Water、以及僅含優質加州藍莓濃縮汁及純淨水、適合日常飲用的Bling Bling藍莓汁。兩款產品會場價每枝$30、買2送1，可混合購買。

日本人氣拉麵品牌Tabete推出兩款新品，包括北海道甘海老味乾拌麵，以及島根縣宍道湖產小蜆醬油湯拉麵。產品均以北海道小麥粉製造，並用日本名產熬製醬汁或液態高湯！會場限定價$65／5包、買10送1。

意大利百年品牌Monini莫尼尼今次也帶來多款優質食用油，包括Monini初榨橄欖油、Monini清淡橄欖油及Monini葡萄籽油。3款產品均設會場限定價，價錢由$65至$100／件不等。

美食博覽優惠【2】聖安娜 $9.9換月餅 送MC張天賦簽名卡（1B-D10）

聖安娜推出多款優惠，包括月餅會場價更低至至少6折，包括雙黃白蓮蓉月餅$220（原價$400）、比利時朱古力流心月餅$218（原價$396）。

另外，每日首50位購買任何產品滿$80，即可以$9.9換購個裝雙黃白蓮蓉月餅。

除此之外，聖安娜更推出，買月餅兩盒即贈送MC張天賦簽名特別版卡，多買多送。

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美食博覽優惠【3】美心全新麻辣+杜拜朱古力月餅 月餅6折優惠（1C-C02）

美心今年推出多款新口味月餅及會場限定優惠，當中包括全新麻辣系列，共有「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」2款口味，喜歡吃辣的朋友就不要錯過了。另外，他們亦特別推出新「港風打卡系列」月餅，推出「大坑舞火龍」及「富豪雪糕車」2款。

除了傳統月餅外，冰皮月餅也是近年港人喜愛月餅之一，今年亦推出大熱口味杜拜朱古力冰皮月餅。而大家在美食展現場購買指定傳統月餅或流心月餅，現場購買更享會場價6折！而買任何冰皮月餅1盒即送「冰皮二人世界」1包。

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美食博覽優惠【4】東海堂月餅95折（1C-C02）

東海堂除了有傳統口味月餅外，繼續有日式口味月餅，包括芝麻麻糬月餅和十勝紅豆麻糬月餅禮盒。此外，他們亦有聯乘Miffy推出「一口冰皮月餅禮盒」，套裝更附送可愛專屬保冷袋，現場購買任何東海堂月餅1盒加$38即可換購Miffy限量版花花餐碟1隻。 在美食博覽購買月餅即享額外95折優惠；購買冰兔冰皮月餅或Miffy一口冰皮月餅1盒，則送冰皮月餅二人前1包。早鳥85折門票！一票行4展

美食博覽優惠【5】四海魚蛋$10任夾放題（1A-C08）

今年四海魚蛋推出互動遊戲，只要付$10就可以參加「手速挑戰任夾放題遊戲」，參加者在20秒內使用專用工具，任夾雪櫃內的指定人氣產品，包括大型魚蛋、咖喱魚肉魚卷、黃金魚子包心丸等，只要裝得落就可以全數帶走！

另外，若夾到的總重量落在「幸運區間」會再送驚喜大禮，包括在 485g至505g就可獲贈咖喱魚蛋一盒、在550g至600g則獲贈炸魚皮一包。

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美食博覽優惠【6】日清限量販賣機造型「大型痛袋」福袋（1C-B02）

日清食品每年在美食展都會推出不同款式福袋，今年特別推出4款限量福袋套裝，不但可以吃，還可以收藏。其中「出前一丁清仔大口福袋」會場價$100，內含10件推介食品，包括即食麵、薯片等，每人限買1套。另一款必搶福袋就是以販賣機作造型的「合味道販賣機福袋 」，會場價$120，共有2個款式。

除了有10件食品外，大家還可以把自己的公仔放進「大型痛袋」中。而販賣機福袋亦有一款發光版推出，會場價$150，每人限買一套，先到先得，售完即止。現場更有大批市民排隊搶購。

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美食博覽優惠【7】榮華買滿$300加$1買月餅（1B-B02及1E-C25）

榮華餅家在美食展推出一系列會場限定優惠，當中包括凡購物滿$300即可用$1加購懷舊紙盒裝的雙黃白蓮蓉月餅1個，每日限量100套，先到先得。除了傳統月餅外，亦有4款新口味「月映」系列月餅，是以香港著名山脈作主題的禮盒。

另外，大家亦可以在現場以$660購買3包「加瘦招牌臘腸」，即獲贈$50榮華換物券1張及孖裝冰皮月餅1盒！

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美食博覽優惠【8】農心辛辣麵首日$1搶禮盒（1D-A02）

農心辛辣麵推出首日$1搶購韓國版辛辣麵禮盒裝，只限首10名消費者，每人限購1盒。另外，大家可以憑券用$99購買「精美農心斜孭袋套裝」，共有3款套裝推出，套裝包含1個斜孭袋、辛辣麵等。

現場更推出多款食品優惠，如樽裝泡菜$100/5件、多款杯麵$30/3個等等。

美食博覽優惠【9】奇華餅家 LINE FRIENDS奶黃月餅禮盒／迪士尼環保袋（1E-A10）

奇華月餅今年推出多款優惠，包括多款月餅會場限定8折、迷你至尊蛋黃蓮蓉月餅$113.6(原價$142)、迷你黑松露金華火腿五仁月餅$252（原價$315)。

奇華推出凡購買任何迪士尼系列產品，即可以優惠價$58換購「迪士尼米奇與好友系列公仔掛飾連環保袋」。另外，奇華今年再度與中國名釀國窖1573合作，推出「奇華x國窖1573月餅禮盒」香港限定版，售價$548。

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除了以上新品搶先睇之外，今年美食博覽會更以現場限定驚喜優惠價$258出售「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶黃月餅旋轉音樂禮盒」套裝（原價$353）。

美食博覽優惠【10】ALOR冷凍乾燥乳酪粒 任選12包$180（1C-B24）

來自馬來西亞ALOR冷凍乾燥乳酪粒也有參與今年美食博覽！冷凍乾乳酪粒有多款口味，包括：士多啤梨、橙味、朱古力粒、藍莓等等；水果凍乾則有芒果、蘋果、火龍果等等口味，連10個月以上幼兒都可食用，適合一家大細齊齊分享！ALOR更設有會場限定優惠，任選6包只需$100；12包只需$180。

美食博覽優惠【11】We Chips脆片 任選12包$180（1C-B24）

We Chips以天然全穀物製成香脆可口的特色脆片，口感輕盈鬆脆，系列有香蒜BBQ味、黑松露味、粟米濃湯味等多款滋味可自由混搭，適合家庭分享、朋友聚會或隨身享用。產品設有70g分享裝及 28g輕巧裝，同樣設有會場優惠，70g混合套裝：任選6包$140；任選12包$240；28g混合套裝：任選6包$100；任選12包$180。

We Chips脆片任選12包$180。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【12】CHOYA試飲價$10梅酒（1E-C10）

CHOYA梅酒推出美食博覽優惠價組合和試飲價$10購買50毫升的「黃金梅子至極之梅梅酒」。另外，還可以憑券以$78換購「清新柚子酒」1支以及以$299換購「限定熟成梅酒」1枝。

美食博覽優惠【13】鴻福堂$100/5湯包（1B-D18）

鴻福堂現場發售多款湯包，另會場限定優惠$100/5包；$100/4包的種類更附湯料！

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美食博覽優惠【14】奧寶牌鮑魚 ＄699／12罐鮑魚（1E－D26）

華泰海產貿易有限公司設有會場限定優惠，包括1頭紅燒鮑魚，12罐只需$699！原價（$1,600），而且還附有全港包郵。

美食博覽優惠【15】香記$1咖啡（1B-C14）

香記咖啡推出優惠，限量100份$1優惠發售特製的咖啡和奶茶包。

美食博覽優惠【16】壽桃牌$1淮山麵（1E-A02）

壽桃牌今年同樣推出多款優惠，當中包括備受觸目的$1鮑魚雞湯味淮山麵，每日限量40盒，現場所見美食博覽開幕後，已有大批市民搶購，有興趣的朋友，記得要搶定頭位入場啦！

美食博覽優惠【17】$15換購香腸（1D-C02）

憑券可以用$15換購Smithfield「雞肉早餐腸」或「維也納風味煙燻腸」1包。另外，他們亦推出$30/2包的170g豬柳漢堡優惠。

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憑券可以$15換購香腸。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【18】$60美食福袋（1A-B08）

新進海產推出$60美食福袋，當中包括煙腩碎1包、清香煙熟鴨腿1隻、清香煙熟雞腿1隻、豬尖腸1包。福袋限售100套，售完即止。

$60美食福袋限售100套。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【19】冠華 蝦片$100/5包（1D-A33）

冠華食品售賣多種懷舊款式零食，包括蝦片、花生、龍鬚糖等等。

美食博覽優惠【20】合泰$1搶鮑魚（1C-D02）

合泰海產在每日早上10時及下午6時推出活動，首10名可用$1搶購罐頭鮑魚。另外，也有4頭紅燒鮑魚$100／7罐等等激抵優惠！

美食博覽優惠【21】廣昌隆$1贏臘腸（1A-E28）

另一項$1遊戲是廣昌隆臘味的「閃電臘腸手」，付$1就可參加遊戲贏臘腸，首日限量300份。

美食博覽優惠【22】清漉$1湯包套裝（3B-F06）

清漉推出可以用$1購買原價$495的湯包套裝，套裝內含8包湯包，只限每日首8名購買。

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美食博覽優惠【23】九記$1有10粒芫荽燒賣（Hall 3：A11-A20, B17, B19）

九記食品廠推出$1買到10粒芫荽燒賣，每日限量20件。

美食博覽優惠【24】港豐環球美食－熟食$48彿跳牆（1E-B18）

每年美食博覽當然不少得鮑參刺肚啦！港豐環球美食推出$48至尊彿跳牆，內有足料花膠，鮑魚，海參，大花菇和鮑汁豬皮。

美食博覽優惠【25】尚品限量搶$1燕窩（1A-C22）

尚品由8月13日至17日推出每日限量搶特價產品優惠，當中包括$1燕窩銀耳露、$9紅燒一口鮑魚、花膠桶等。特價產品於上午10時開售，每款限量10份。

美食博覽優惠【26】五豐行送免費產品（1D-B02）

適逢今年是五豐行75周年，他們在美食博覽中推出「身份證優惠遊戲」。只要大家的身份證號碼中同時包含「7」和「5」 兩個數字，即送精選免費產品！數量有限，送完即止。

美食博覽優惠【27】Citrus Growers International（1B-D27）

Citrus Growers International攤位推出多款優惠，包括$60福袋，內有6枝飲品和5包小食，每日限量發售。

美食博覽優惠【28】FIZ$1抽飲品（1B-E27）

今年美食博覽FIZ 聯同多個品牌推出限定優惠：包括$1抽氣泡飲品，吸引現場大批入場者排隊。

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美食博覽優惠【29】珠江穚牌 $65/3罐豆豉鯪魚（1A-D12）

珠江橋牌推出 $65/3罐豆豉鯪魚、鮮炸鯪魚優惠。

美食博覽優惠【30】無雙 ＄100／12個杯麵（1B－B10）

無雙推出會場優惠，包括＄100/12個杯麵，口味包括青花椒香麻薯粉、麻辣味、酸辣味等等，再送滿漢大餐牛肉麵兩包。另外，也有其他$35／任選4款口味優惠等等。

美食博覽優惠【31】味珍味 拉麵$50／5件（1B－C02）

味珍味現場有多款日本直送產品，包括雞胸肉$100/3件、五木拉麵$50/5件等等，還有價值$298摺疊保溫車及有價值$438/套可摺疊手提行李喼套裝，買滿指定金額送熊本熊產品。

美食博覽新增「煙韌市集」（Hall 3：A11-A20, B17, B19）

美食博覽新增一個名為「煙韌市集」的項目，由Donut Demo等13個不同品牌合辦，雲集多種不同的甜品小食，全店小食均以「煙韌」作為這次攤位的賣點，主力售賣麻糬、波堤冬甩、糯米糍及麻糬巴斯克蛋糕等Q彈軟糯美食等等。

美食博覽新增「煙韌市集」。（資料圖片）

美食博覽優惠【32】ATF 杜拜開心果法式燉蛋甜筒買一送一 (A17)

開心果迷不要錯過啦！ATF也有參與今次的煙韌市集，推出多款優惠。其中最正當然是杜拜開心果法式燉蛋甜筒買一送一，只需$68（原價$136）; 另外，也有脆皮牛油年糕三件裝$22（原價$26）、中秋朱古力餅禮盒早鳥優惠。

美食博覽優惠【33】山下菓子 CHIIKAWA GELATO（流動車）

山下菓子推出4款口味CHIIKAWA造型GELATO，會場價$28（原價$32)。

美食博覽優惠【34】The Nutter Company（3B-E10）

The Nutter Company也推出多款優惠，例如天然果醬9折、買3件即享85折等等。

美食博覽優惠【35】滿$120即送禮品一份（A19 均香餅家旁）

主辦方增設一項優惠，成為香港街市會員綁定八達通於指定商戶單一或合共消費滿$120，即送T恤、毛巾等等精美禮品一份。

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