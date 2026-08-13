譚香文告鄰居誹謗　譚指被告曾投訴達40次　她有跟進並無失職

黃大仙區議會及立法會前議員譚香文，指星河明居的鄰居誹謗案（DCCJ445/2023），今（13日）在區域法院續審，譚出庭接受辯方盤問。辯方律師指，被告曾投訴管理公司賬目欠透明度，及管理報告水準差等。譚稱被告投訴達40次，她有向被告解釋，她只是負責監督角色，無權力處理其投訴，又稱她有跟進事項，強調在管理公司及居民對接上無失職。律師指譚曾指被告想取代她成為業委會主席，並在大維修中得益。譚承認這說法屬揣測。



原告為譚香文，被告為黃大昌。

譚香文稱她任業委會主席時有跟進事項，並無失職。(陳蓉攝)

被告黃大昌(右)。(陳蓉攝)

曾建議黃可直接聯絡管理公司

譚今出庭接受辯方盤問。辯方指黃曾以電郵投訴管理公司，指賬目欠缺透明度，及指管理報告的水準差，以及容許區議會投放宣傳單張。譚表示，曾向黃表示她只負責監督，對此感滋擾，建議黃可直接聯絡管理公司，或使用大堂的業委員信箱。譚又稱，召開業主大會有人數要求，她亦難以控制。

辯方指譚曾懷疑黃想當業委會主席

辯方引述譚香文的口供，指黃至少40次向譚投訴，方式包括電郵及實體信。譚當時表示，黃想取代她成為業委會主席，並在大維修中得益。譚在庭丄承認該說法屬揣測。

譚指黃曾投訴至其私人帳戶

辯方指，黃在網上開設有關屋苑「星河明居」的專頁，內容有關屋苑賬目混亂等。黃亦曾多次就此表示關注。譚回應指，黃曾多次以電郵投訴，除了公事用電郵外，亦有發送至其私人帳戶，令其家人擔憂。

曾向黃解釋無權限處理該些問題

譚稱，她曾與黃對話，要求他直接與管理公司經理溝通，亦曾向黃解釋，她的職責僅監督，沒有權限處理有關問題。她強調，從來沒有封鎖黃，黃可以透過電郵聯絡她，然而她從沒有在雙方對接上失職，惟有關投訴只能由掌權的管理公司處理。