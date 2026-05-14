區議員施駿興涉非法性交　拍拖只吃米線雞蛋仔　施否認曾要X回禮

元朗區議員施駿興涉16年前非禮小六女童X，並在兩年後與X非法性交案續審，施今（14日）續接受控方盤問，施重申當年與X拍拖，兩人只會一同食米線及雞蛋仔，堅稱兩人沒有性交。惟法官陳廣池對施看過一部電影便對X的熱情減退感奇怪，施解釋指，他讀中三時暗戀一名低他兩級的師妹，他畢業後仍會特別回學校活動想偷望該女孩，看該電影時，勾起有次師妹摔倒幸得他扶住的記憶。施承認情人節曾向X送禮，但否認曾要求她在白色情人節回禮。



被告施駿興（被起訴時37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興稱他與事主X拍拖時，只會一同去吃米線和雞蛋仔。(陳蓉攝)

與X拍拖時只是一齊食米線和雞蛋仔

施作供指，在與事主X拍拖時，二人多數在週末會面。如果他沒有工作，則會到學校接X放學，與她食米線或雞蛋仔，再送她回家。他同意與事主在2010年10月24日確認關係，翌年11月因工作及熱情減卻而減少見面，及後分手。

被迫才與事主以老公老婆相稱

控方指施曾對X說「兩公婆要玉帛相見」，並因Facebook的狀態而衍生出「老公老婆」稱呼。施解釋指是事主要求，他被迫下及迎合X時，才如此稱呼她。有外人時他不會。

官質疑看過電影就對X熱情減退

施又指，在2011年8月起與X爭執，開始覺得她煩厭，加上看過電影《那些年我們一起追的女孩》後，憶起以前暗戀的對象，對X熱情減退。法官陳廣池關注若施沒有看該電影，是否就不會減退對X的熱情。施回應指：「相信無咁大變化。」

看電影情節聯想起與師妹的回憶

施提及他觀看《那些年》後，想起中學時暗戀，低他兩級的師妹蕭小姐，他讀中三時認識蕭，並記起有次和蕭一起到儲物櫃取東西，蕭不小心絆倒，他就如電影的情節般扶住她。這事仍在他記憶中。施又稱，他畢業後，仍不時會想起蕭，更曾在學校陸運會時回校偷望她。

施堅稱他後來有向與X交代與蕭一起的事，又否認事主曾向他發訊息説：「原來講分手唔係工作壓力，係同左另一個女仔一齊」。

知有教練約X宵夜曾致電青協投訴

施又稱，曾偷看事主的手機，發現其跆拳道教練曾約她宵夜，又邀她到其家中。後來得知事主訛稱與朋友約會，事實上是與教練見面。他曾向事主稱，正常的老師不會這樣，惟事主表明會繼續跟該教練上課。最後他以男朋友身份向青協投訴，獲對方回覆，將不會繼續聘請該教練。

控方指實情是事主覺教練奇怪，向施求救，施才向青協投訴，這與施庭上他所述的版本不同，質疑施庭上說法不實，施否認。

施認情人節曾向X送禮

控方又指，施曾送出玫瑰花燈予X作情人節禮物，上面以熒光劑寫了兩人的名字。施同意曾送這禮，但不確認是否情人節禮物，又否認是自製，並稱：「係有個咁嘅物件，買返黎上面寫個字。」他亦認曾送出手錶、電子鼓及agnes b頸巾等予X作禮物。

否認要求白色情人節回禮

控方指出，被告情人節向X送禮後要求回禮，稱要用「白色嘅嘢」慶祝3月14日的白色情人節，故他約事主放學後到其家，並與X在當天發生性行為。施一概否認。

案件編號：DCCC907/2024