金茶王｜茶記老闆磨劍十年奪亞　港隊空手道教練轉戰沖奶茶摘銅

全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）香港區決賽今日（14日）舉行，三甲選手旗鼓相當。其中贏得亞軍的餐廳老闆陳錫恒，已有十年沖奶茶經驗，比賽時他獲分發少一壼水，但仍無阻發揮；季軍選手李偉志，同樣在十年前學沖茶，雖然近年擔任空手道港隊教練，但為了將父親擁有50年歷史的茶餐廳發揚光大，他開始鑽研奶茶配方，更參加比賽挑戰自己。



元朗巨昇冰室負責人陳錫恒，今屆以41.23分取得亞軍，他感到很高興，認為今日表現可接受。（大會提供）

亞軍陳錫恒元朗巨昇冰室負責人 稱沖奶茶沒有獨特秘訣

元朗巨昇冰室負責人陳錫恒，今屆以41.23分取得亞軍，他感到很高興，認為今日表現可接受。他有十年沖奶茶經驗，笑言沒有獨特秘訣，熟能生巧最重要。他自2019年起每年參加金茶王大賽，曾經贏得季軍，今屆繼續參賽。

惟今日比賽時遇到事故，賽前他獲分發少一壼水，於是馬上着工作人員處理，幸最終成功在時限內完成比賽，未有影響發揮，他亦不感緊張。展望未來，他期望下屆繼續參賽，「攞個冠軍翻嚟，（對女友）有個交代。」

奪得季軍的李偉志，與亞軍分數只有0.15分之差，取得41.08分。他說，今次參賽最大目的是將父親擁有50年歷史的茶餐廳發揚光大，將傳統味道延續下去。（大會提供）

為將父親50年歷史茶餐廳發揚光大 西營盤東南餐廳第二代鑽研沖奶茶

奪得季軍的李偉志，與亞軍分數只有0.15分之差，取得41.08分。他說，今次參賽最大目的是將父親擁有50年歷史的茶餐廳發揚光大，將傳統味道延續下去。父親經營的東南餐廳位於西營盤第三街，他憶述十多年前在餐廳工作及學沖奶茶，之後向體育方面發展，近年成為空手道港隊教練。

為繼承父業，他於去年12月開始鑽研沖奶茶、研究茶方，更參加金茶王大賽全國總決賽，入圍首12名。

認為比賽末段稍為失準 明年會再次參加

他今年首次參加港區決賽，認為在比賽末段稍為失準，茶奶比例上未盡完善，希望下次再作調節，令茶味更為突出。他目標明年再次參加，其間累積經驗，亦希望將奶茶文化傳承下去，「盡量挑戰自己、keep住進步。」

（左起）季軍李偉志、冠軍鍾煜培、亞軍陳錫恒。（任葆穎攝）

上月舉行的金茶王初賽有24人參與，參賽者需限時20分鐘內沖出奶茶，評判會按照茶香、茶色、茶奶味等9個準則評分。當中8名選手成功晉級決賽，他們分別為：羅啟賢、譚凱恩、鍾煜培、蔡炯懷、陳寶華、黃乙軒、李偉志、陳錫恒。