城大生3學期GPA不達標被踢出校　求司法覆核被拒　須付訟費16萬

城大男學生因三個學期的學分（GPA）低於1.7被「踢出校」，他不服向校方申請覆核獲批，可繼續在城大就讀，但其中一個條件是他需在下一個學期取得2或以上的學分。惟他在下一個學期僅獲1.1的學分，最終被校方終止學籍，他再申覆核亦遭拒。他就此申請司法覆核（HCAL1085/2026)。



暫委法官林展程今（14日）頒判辭，認為校方做法並無不公，駁回其司法覆核，並下令該男生需向城大支付16萬元訟費。



申請人曾品熹，答辯人為香港城市大學。

申請人曾品熹是香港城市大學學士課程的學生。（官網圖片）

申請人曾品熹不服被終止學籍向高等法院申請司法覆核。(葉志明攝)

3個學期的學分只有0.8至1.6

判辭透露，申請人於2021年8月底，開始在城大修讀生物醫學工程學士課程。他於2021至2024年的3個學年中，其中3個學期的學分，分別為1.5、0.8和1.6。根據相關規條，學生任何3個學期的學分低於1.7，或會被校方終止學籍。

以健康理由申請覆核准繼續就讀

校方於2024年6月通知曾會終止其學籍。曾其後以健康理由申請覆核。校方同年7月批准其覆核，讓他繼續在城大就讀，但其中一個條件是他需在下一個學年，取得2或以上的學分。

接下學期學分仍未達標被終止學籍

惟曾於接下來於2025至2026年的第一個學期，其學分為1.1。校方於2026年1月通知曾決定終止其學籍。曾再申請覆核，校方同年2月拒絕其覆核。

認為校方不應考已慮過的學期

曾之後申請司法覆核，他沒有律師代表，要求推翻校方的決定。他指校方於2024年決定終止其學籍時，已考慮其學分低於1.7的三個學期，而該決定已被覆核，因此校方於2026年決定終止其學籍時，不應考慮該3個學期。曾指校方現時的做法不公和越權。

官指校方已行使酌情讓曾繼續就讀

法官則指，規條指「任何三個學期」，不是指決定終止學籍後的任何三個學期。法官又指，校方於2024年行使酌情權給曾機會，讓他繼續在城大就讀，其後的覆核決定，不代表低於1.7的3個學期不再被考慮。

認為城大決定並無不公和越權

法官認為，城大的決定沒有不公和越權，因此駁回申請人的司法覆核，並下令曾需向城大支付16萬元訟費。