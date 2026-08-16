今日新聞8分鐘｜飛魚90秒內救起泳客｜俄地盤工人被捕同胞圍警車

女警穿制服跳舞拍抖音片 警方已責成人員內部調查

近日抖音流傳一段影片，一名身穿疑似香港警察制服的女子，套上狗耳濾鏡後跳舞。警方今日（15日）回覆查詢時證實，影片中的女子為一名現役警務人員。警方十分關注事件，已責成該人員將該影片下架，並正就事件展開內部調查。警方表示，一向重視警務人員的操守及形象，如發現人員干犯任何違規行為，定必嚴正處理。

將軍澳七人車撞壆 衝前50米翻側3人一度被困

將軍澳發生車禍。今日（16日）凌晨5時許，一輛掛有中港兩地車牌、接載兩名乘客的七人車，沿環保大道往日出康城方向行駛，途經將軍澳運動場對開時，撞向路中呈斜台式設計的分隔石壆，儼如「跳台」，繼而失控衝前約50米後翻側，車上3人被困，均受輕傷，保持清醒，途經現場的駕駛人士見狀報案。

消防到場救人，一名女乘客清醒由救護車送往將軍澳醫院接受治理，男司機和男乘客則在場協助調查。

深水灣女童突衝出馬路 司機及時急煞

網上流傳一名幼童衝出馬路險被車撞的驚險片段。車Cam片段顯示，今日（16日）上午10時53分，一輛白色私家車沿香島道慢駛，當駛至近深水灣泳灘公廁對開時，有一名穿白衫的女童突然從行人路旁竄出，幸好私家車司機即時煞停車輛，才未有釀成慘劇。女童隨後安然無恙返回行人路，其家長見狀隨即快步上前緊牽女童。片主全程目擊，發出「哇哇」驚呼，直斥：「個𡃁妹咁衝出嚟飆出馬路，真係呢啲要鬧呀！」他坦言雖然私家車最終並未撞及女童，但「不過畀著我就開聲鬧佢囉」。

影片引起網民熱議，有網民認為「好彩前車唔快咋」、亦有網民斥責，「痴X線架，唔好害人呀，睇好小朋友，唔係架架車都收到」、「政府應該立法要任由細路或帶住佢衝馬路要告父母虐兒罪。」

長洲泳客遇溺時刻 救生員「飛魚」分半鐘救起

長洲發生驚險遇溺意外。有一名男泳客在長洲東灣泳灘離岸約50米處溺水，多名救生員極速趕赴施援，在1分半內便協力將事主拖上救生大艇。有入住附近酒店的住客湊巧拍下救援一刻並發布至網上，不少人誇獎救生員的出色表現：「勁！游得好快！」、「好似飛魚上身」。港九拯溺員工會副主席胡啟榮看過影片後，亦認為片中救生員技術純熟。

俄羅斯地盤中國工人討薪被捕 逾千同胞包圍警車

近日俄羅斯海港烏斯特盧加（Ust-Luga）一地盤發生衝突事件。有消息指，一名中國工人被長期拖欠薪金，在與工地管理人員發生衝突後被警方逮捕。事件引發約千名中國工人不滿，拒絕讓警方帶走該工人，並將警車包圍阻攔，現場還有人唱國歌反抗，最後俄羅斯警方當場釋放該名工人。

美食博覽周日人頭湧湧 商戶指顧客謹慎購物

美食博覽明日（17日）結束，適逢今日（16日）星期日，會場內人頭湧湧。入場市民目的不一，有人主要品嚐美食，隨心而行，直言「無心買嘢就唔帶車仔」；亦有人花逾千元購入保健品、奶類及急凍食品，滿載而歸。

另一方面，商戶感受到市民消費趨向審慎。有熟食檔主表示，場內雖有人流，但銷情未如預期，生意額與預期有一至兩成落差，惟堅持「企硬」，不會減價促銷；另有商戶亦指，顧客花錢較以往謹慎，「可能以前就會買呀買，而家就會諗耐咗」，展商需較以往花更多工夫解說食品功能，同時增加試食及試用機會促銷。

秋田北極熊花式玩雪糕筒爆紅 亂跑搞笑母子互動

日本秋田縣男鹿水族館GAO北極熊寶寶「MOMO太」（モモ太）因貪玩，把4個三角的雪糕筒笠上頭，臉部完全消失的搞笑畫面在社交平台爆紅。其中一幕是，跟在媽媽身後、戴着雪糕筒的「MOMO太」走下走下，雪糕筒尖端戳中母親「MOMO」的「八月十五」，引得一眾網民笑不攏嘴。