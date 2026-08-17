美食博覽2026最後衝刺　展商劈價求「跑數」　市民審慎未大手掃貨

一連五日的美食博覽今日（17日）最後一天，場內人潮熙來攘往，但不少展商指今年市道轉弱，整體生意額較往年跌約一成至兩成，部份商戶更趁博覽最數小時急推優惠、劈價清貨，力求「跑數」。有入場市民指消費趨審慎，多數只按需要選購，不再如以往般大手掃貨，拖篋「掃貨」情景減少。



美食博覽2026於8月17日為最後一天，不少市民邊逛邊選，按實際需要及個人喜好購物。（馮文傑攝）

北上外遊礙銷情 展商最後一日推$20牛腩飯等熟食吸客

壽桃牌市場部經理劉小姐指，周末人流回升，但料整體生意額仍錄得近雙位數跌幅，距離目標尚欠約一成。她指，暑假期間市民北上及出國旅遊，入場人數減。為吸引顧客，品牌以薄利多銷策略推售定價由數元至數十元不等的熟食。「我哋最平五蚊一杯茶、十蚊一份粥或者炒麵，牛腩飯都係廿蚊。」她期望藉相宜熟食價格帶動人流，從而刺激其他產品銷情。

壽桃牌市場部經理劉小姐表示，今年生意額預料錄得接近雙位數跌幅，距離銷售目標尚欠約一成。（馮文傑攝）

壽桃牌以相宜價格推售多款熟食，包括五元一杯茶、十元一份粥或炒麵，以及二十元一份牛腩飯，冀吸引人流。（馮文傑攝）

保健品銷情受挫 內地客減少成關鍵

除熟食區外，保健品展商亦感受到經濟寒意。連續參展十多年的保健品公司代表謝小姐指今年銷情一般：「大手掃貨嘅情況確實少咗，特別係內地遊客少咗好多。」她留意到顧客消費態度極為謹慎，即使經過專業講解，購買意欲亦顯著下跌。「以前佢哋會一次過掃十幾廿罐，依家可能淨係買兩三罐試吓效果。」她強調，展期尾聲不會採取大平賣策略，改以幸運輪活動及派發試食裝，吸引人流。

保健品公司代表謝小姐表示，今年大手掃貨的顧客減少，內地旅客人數亦較往年少。（馮文傑攝）

熟食檔嘆旺丁不旺財銷情僅合格 凍貨全線劈價

另一熟食檔負責人何先生認為今年生意與去年相若，惟人流及銷情略遜預期。「差少少囉，但唔係話真係咁誇張，所以我覺得係中規中矩。」他透露檔內最暢銷的茶飲平均每日售出約三至四百杯，而熟食價格大多在二十元內，總結五日銷情僅屬「啱啱合格囉，好又唔算好，真係勉強合格。」因冷凍食品無法留過夜，他明言會在閉館前視乎存貨減價促銷：「陣間劈價㗎喇……睇情況囉，乜都劈㗎喇，嗰啲凍貨唔留㗎喇。」

熟食檔負責人何先生表示，今年銷情僅屬「勉強合格」，人流及生意均略遜預期。（馮文傑攝）

熟食檔的茶飲最受歡迎，平均每日售出約300至400杯，熟食價格則大多在20元以內。（馮文傑攝）

同檔店員阿包（化名）對整體消費市道感悲觀，認為財富未能向下流動，削弱基層消費力。他憂慮人工智能發展、輸入外勞及企業節流等因素將衝擊就業市場，並預計2027年農曆新年後經濟恐進一步轉弱。他又指年底聖誕檔期向來是香港零售及餐飲業的重要指標，惟坦言對今年表現不抱期望：「今年我預計都係冇往年咁好。」

市民消費趨謹慎 主攻「啱心水」產品

相較以往滿載而歸的盛況，今年入場市民消費普遍謹慎。特意於最後一日入場的余小姐預計花費約1,000元，主攻罐頭及食米等易於儲存的食品。她讚賞會展站交通便利，但建議會場樓梯位置增設斜坡板，方便推手推車的人士。

余小姐（後排右）預計花費約1000元，主要選購罐頭及食米等易於儲存的食品。（馮文傑攝）

市民今二度入場因女兒讚烏冬好吃：過嚟再補貨

市民蘇小姐今年兩度入場，繼周六後今日再到場補貨，合共花費約$2000元。她指現時女兒長大會自行選購食品，整體購物量較以往少，但因女兒試食烏冬後感滿意，故特意折返：「我個女話好食，所以過嚟再補貨。」

蘇小姐在展期內兩度入場，合共花費約2000元，並因女兒喜歡試食過的烏冬而再次到場補貨。（馮文傑攝）

蘇小姐在展期內兩度入場，合共花費約2000元，並因女兒喜歡試食過的烏冬而再次到場補貨。（馮文傑攝）

結伴同行的曾婆婆和馮婆婆花費約$1,000至$2,000元購買湯包及海味。兩人未有設定特定預算，屬「隨心買」一族。曾婆婆指：「款式係最重要，有啲嘢唔係平得好多，但得意或者啱心水都會買。」

曾婆婆和馮婆婆合共花費約1000至2000元，主要購買湯包及海味。（馮文傑攝）