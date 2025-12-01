壁球香港公開賽｜港將戴黑絲帶悼宏福苑死難者　陳善鈺首圈過關

大埔宏福苑火災造成多人傷亡，不少本地體育活動延期或取消。吸引世界前列球手來港參加的香港壁球公開賽，今日（1日）在香港壁球中心如常上演。賽事開始前，大會有默哀儀式，一眾出戰港將亦戴上黑絲帶上陣。



大埔宏福苑上星期發生大火，香港多項賽事延期或取消，今周舉行的香港壁球公開賽早前公布如常進行，中國香港壁球總會表示，本項賽事為世界職業壁球員協會（PSA）世界巡迴賽白金級別賽事，涉及眾多已抵港的海外球員及複雜的國際賽程安排，與大會商討後，決定繼續賽事，而宣布歡迎酒會及賽事期間所有周邊表演節目將會取消。

一眾港將戴上黑絲帶作賽。（大會圖片）

何子樂以全黑球衣出戰。（趙子晉攝）

賽事開始前，一眾球員、球迷為宏福苑火災的死難者默哀。港隊一共6名港將在首圈出戰，港隊成員全數戴上黑絲帶出戰，當中作為大埔居民的何子樂，更穿上黑色球衣應戰。「以往未試過穿全黑球衣，今日（為了大埔火災）專登穿全黑，事發當日在家中也看到（宏福苑）好大濃煙，當日我要去港會打比賽，下午3時出發時剛好看到（宏福苑），當時已經有很多消防車趕往現場，當我戰畢球賽後才知道如此嚴重，令人十分傷心。」

何子樂一方面需要準備今周的香港公開賽，同時面對大埔火災的沉重消息，她坦言可以做的不太多，「畢竟也要準備比賽，自己要好好集中，自己做到的不多，只有捐款，略盡綿力，希望可以協助一眾居民。」

何子樂與好友辛拿交手。（趙子晉攝）

何子樂首圈在中央場惡鬥埃及球手辛拿（Sana Ibrahim），二人份屬好友，熟悉也有壞處，「我在場上太多雜念，我賽前知道對方有傷在身，有時在想：『對方應該追不到吧！』雖然她還是紮住上陣，她的走動如常，確實有點影響自己的部署。」兩人在巡迴賽不時一起練波，熟習對方的球路，即使提早知道對方的回球路線，卻因辛拿的落點太刁鑽而未能招架，結果直落三局告負，首圈止步。

即使兩人份屬好友，熟知對方球路。（趙子晉攝）

+ 1

何子樂早前接連出戰中國公開賽、上周的港會壁球公開賽，同樣未能突破較高排名的對手，加上香港公開賽的「一輪遊」，現時第32位的世界排名有機會再下滑，「每個比賽都拿200多分（世界排名積分），一直保持基本積分，像是沒有突破一樣。」何子樂今場休息時，前港將簡化謙上前面授機宜，兩人近期正式合作，希望力爭在名古屋亞運截標前打入亞洲前四。

何子樂。（趙子晉攝）

壁球香港公開賽港隊有誰晉級？

壁球女將陳善鈺是壓軸登場的港將，原定首圈挑戰早前贏得港會壁球公開賽冠軍的菲魯莎（Fayrouz Aboelkheir），但這名埃及球手退賽，由英格蘭的基絲基亞（Grace Gear）頂上，這名23歲港將直落三局擊敗對手，成為唯一的晉級港將。

陳善鈺早前受傷害困擾，近期在英、美連贏三個冠軍，同樣是較低分的銅級別賽事，一方面重拾信心，笑言是為勢所逼，「打小比賽是因為分數不足以打大賽，所以要累積積分，今次香港公開賽也是藉外卡參賽，加上原本對手（菲魯莎）退賽，我知道要好好把握今次機會，與更多高水平球手交手，同時爭取更多積分，以穩定打高級別賽事為目標。」

陳善鈺力克英格蘭球手，成為唯一晉級的港將。（趙子晉攝）

陳善鈺擊敗英格蘭球手基絲基亞。（大會圖片）

香港壁球公開賽首圈港隊成績



男子單打

梁子軒 0：3 祖拿（8：11、8：11、9：11）

劉子均 0：3 史坦曼（7：11、8：11、4：11）



女子單打

湯芷穎 0：3 阿爾維絲（5：11、5：11、3：11）

何子樂 0：3 辛拿（6：11、6：11、8：11）

李嘉兒 0：3 姬莉妮（7：11、3：11、5：11）

陳善鈺 3：0 基絲基亞（11：4、11：7、11：3）

