壁球｜香港公開賽12月首移師海洋公園爭冠　何子樂冀熊貓面前獻技

一年一度香港壁球公開賽將在12月上演，過往曾經在香港不同景點舉行最後階段，今年將在海洋公園正門廣場設玻璃場，舉行8強至決賽。香港公開賽今日（5日）舉行記者會，港將何子樂表示今次有機會海洋公園爭冠，增添她的推動力。



香港壁球公開賽今日舉行記者會，參賽港將亦有現身。（梁鵬威攝）

香港壁球公開賽在今年12月1至7日上演，一如以往在香港壁球中心進行首圈及次圈賽事，從8強起，賽事將首度移師海洋公園，在正門廣場設玻璃場，直至決出冠軍。

香港公開賽是世界巡迴賽的白金級別賽事，今年賽事總獎金更高達約350萬港元，吸引不少世界前列球手參賽，包括上年稱霸男子組的埃及球手化亞素（Mostafa Asal）來港爭衛冕。港將方面，港隊一共6名球手角逐錦標，劉子均、梁子軒獲得男子組外卡；何子樂、李嘉兒、湯芷穎及陳善鈺將在主場力爭佳績。

何子樂。（梁鵬威攝）

世界排名第31位的港將何子樂，首圈與埃及球手辛拿（Sana Ibrahim）碰頭，兩人在場外份屬好友，平時海外比賽經常一同練習，如今兩人變成對手，何子樂笑言「朋友都無情講」，希望在主場旗開得勝。

每年的香港公開賽，都是港將們難得在主場出戰的機會，今年更移師至海洋公園上演最後階段，何子樂當然希望在海洋公園獻技。

何子樂希望打入8強，在海洋公園獻技。（梁鵬威攝）

「每年都十分期待香港公開賽，始終是主場出賽，希望在香港球迷面前打比賽，今年更在海洋公園搭玻璃（壁球）場。從小已跟家人到海洋公園遊玩，每次都會探熊貓，牠們很可愛，由當年的安安、佳佳到，到如今香港出生的家姐、細佬（加加、得得），像是陪着我長大一樣，所以今次有機會在海洋公園打波感覺很特別，爭佳績的推動力更大。」

何子樂早前在世界運動會與獎牌擦身而過，因為未有好好把握機會而失望，花了不少時間調整情緒，然後再與教練檢討，如今心情已經恢復，積極訓練，希望在香港公開賽殺入8強。雖然何子樂定立這目標，她希望逐場逐場來，打好自己。

湯芷穎、李嘉兒、何子樂將競逐香港公開賽。（梁鵬威攝）

持外卡參賽的劉子均及梁子軒，今年首圈避開種子球手，分別鬥瑞士的史坦曼（Dimitri Steinmann）及英格蘭球手祖拿（Jonah Bryant），兩人當然希望在香港球迷面前好好發揮自己，將今年從不同賽事累積的經驗轉化為勝仗。

劉子均。（梁鵬威攝）

劉子均（左）、梁子軒。（梁鵬威攝）

香港壁球公開賽2025

日期：2025年12月1至7日

地點：香港壁球中心（第一圈至第二圈）；海洋公園正門廣場（8強至決賽）

票價：港元$80至$700不等

售票平台：門票即日公開發售，查詢賽事網站www.hksquashopen.com內連結購票

參賽球手：化亞素、迪阿高、保高爾、夏瑪妮、奧爾菲、舒雅賓妮、劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

