世界運動會8.10︱鄭俊軒滑水摘銅香港第4面獎牌　壁球何子樂入4強

香港代表周日（10日）在成都世界運動會繼續有出色表現，滑水項目鄭俊軒及伍慕虹分別晉身尾波衝浪（wakesurf skim）男、女子組決賽，鄭俊軒獲59分，以兩分之差力壓泰國選手，獲得銅牌，是香港隊在今屆賽事的第4面獎牌。



鄭俊軒在滑水尾波衝浪項目獲銅牌。（港協暨奧委會提供）

鄭俊軒賽後開心到落淚

鄭俊軒由初賽開始保持穩定發揮，決賽繼續展現優秀平衡力同協調能力，首次參賽的他成功摘下銅牌。他在賽後受訪時形容心情激動，得悉成績後開心到落淚，並訴說過去一年個人成績不算理想，為今次比賽花上很多時間練習，終交出應有表現。

鄭俊軒很開心為香港奪得這面獎牌，但表示自己仍有進步空間，又指賽事中不乏經驗戰將，從中獲益良多，有感上次在世錦賽表現一般，期望下次再參賽表現可更進一步。伍慕虹在女子尾波衝浪決賽獲得39.33分，獲得第四名。

港隊累積3金1銅成績已勝上屆

港隊在今屆世運會暫已獲得3金1銅，成績更勝上屆（2022年）的1金4銅。空手道代表劉慕裳率先奪得港隊今屆第一金，繼而由兩位武術代表連下兩城，楊頌熹在男子太極拳太極劍全能獲第一名，沈曉榆在武術女子長拳劍術槍術全能賽亦勇奪金牌。

同日港將其他有份參與的賽事，定向女子短距離文穎、朱映柔分別獲得第26及第30名；定向男子短距離區皓翹、馬樂軒分別獲得第34及第36名。

壁球賽事方面，港隊共有4位球手晉身8強階段，當中何子樂在女子單打8強以3：0擊敗瑞士選手Cindy Merlo，準決賽會跟法國球手Marie Stephan爭入決賽；另一港將李嘉兒則不敵西班牙球手Marta Dominguez，8強止步。 兩位男將劉子均、梁子軒同樣在今日8強賽事力爭晉級，劉子均以2：3負哥倫比亞選手Miguel Rodriguez無緣晉級。

武術方面，陳紫晴今晚會出戰女子60公斤散打半準決賽，張溢霖亦會在男子70公斤散打半準決賽上陣。