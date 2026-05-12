康文署時薪$231招聘　太極劍/壁球/中國舞兼職導師(附申請連結)

不少剛大學畢業或應屆畢業生，未必會想在畢業後馬上投入全職工作，加上要找份好工也不容易，不如考慮一下政府的兼職吧！近日康樂及文化事務署的體育工作人員發展組，都招聘兼職導師 / 領隊 / 營務導師，兼職導師時薪高達$231，更無需任何學歷要求，各位求職小薯不妨一試。



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近日康樂及文化事務署的體育工作人員發展組，都在招聘兼職導師 / 領隊 / 營務導師，只要對太極劍(顧式、吳式、楊式) 、壁球或中國舞有興趣的人士，就可申請擔任兼職導師或領隊。

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政府工｜康樂及文化事務署− 兼職導師 / 領隊 / 營務導師

時薪：$231

入職條件:

申請人必須：

(a)具備相關體育總會或認可機構簽發或認可的導師證書或資格；以及

(b)是香港特別行政區永久居民。

有興趣人士即可申請為下述康體活動的兼職導師/領隊/營務導師：

(a) 太極劍(顧式、吳式、楊式)

(b) 壁球

(c) 中國舞

註：

獲聘者或需要戶外╱不定時工作及在星期日或公眾假期工作。

職責:

主要負責協助推行各項康樂體育活動，包括擔任課程/活動的兼職導師/領隊/營務導師。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用；續約與否須視乎部門工作需要、受聘人的工作表現和行為而定。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)遞交申請。以其他方式（包括親身、郵寄、傳真或電郵）遞交的申請，概不受理。

(2)在完成網上申請後，申請人必須把「入職條件」中提及的相關證明文件副本及表格電郵至sod@lcsd.gov.hk。請在電郵標題註明「申請兼職導師／領隊／營務導師職位」及網上申請編號，並於證明文件副本每一頁註明網上申請編號。

截止日期: 31/07/2026 23:59:00

申請詳情+連結