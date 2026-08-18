漁護署擬規管新界養牛羊　須領牌限制放牧　小規模休閒飼養或豁免

目前在新界飼養牛隻、綿羊及山羊毋須領牌，漁農自然護理署8月向北區區議會呈交文件，建議修例將現時僅限於港島及九龍的飼養牌照要求，全面擴展至新界及離島。署方表示，許多新界地區已高度都市化，和「市區」已經沒有明顯的界線，將新界單純視為鄉郊地區而不加以規管飼養活動，已不合時宜。



考慮到部分市民飼養少量山羊作寵物或除草，漁護署建議設立「豁免許可證」，准許符合條件的小規模休閒飼養。（吳美松攝）

漁護署：新界多區高度都市化 飼養活動無規管屬不合時宜

漁護署在區議會文件指，新界人口已佔全港逾半，多區高度都市化，城、鄉已沒有明顯界線，繼續將新界視為無需監管飼養活動的鄉郊地區已不合時宜。

而據漁護署2025年的調查，新界約有30個較多飼養山羊的地點，集中於元朗、屯門及北區，涉及2,500至3,000隻山羊；北區亦有兩處飼養約130多隻牛。署方稱不時接獲投訴，指羊隻放牧滋擾居民、排泄物污染環境，甚至出現疑似非法屠宰及銷售羊肉，構成衛生及食安風險。

據漁護署2025年的調查，新界約有30個較多飼養山羊的地點，集中於元朗、屯門及北區，涉及2,500至3,000隻山羊；北區亦有兩處飼養約130多隻牛。（吳美松攝）

小規模休閒飼養山羊可獲豁免領牌

署方建議新界及離島有意飼養牛羊的人士必須申領牌照，遵守建築物規格、最低飼養空間、廢物處理及放牧等要求。牌照亦會加入生物保安、獸醫監督及動物福利等條件。若休閒農場已持有展覽牌照，則無需重複申請。

署方指，考慮到部份居民飼養少量山羊作寵物或除草，署方建議設立「豁免許可證」，准許符合條件的小規模休閒飼養。

政策設過渡期，署方計劃為無意繼續飼養或擬減少數目的持份者進行凍結登記，獲登記人士可在過渡期內繼續飼養，但動物必須絕育，禁止繁育。此外，合資格動物在接受獸醫健康監察並取得證明書後，可於過渡期內送往認可屠房合法屠宰。