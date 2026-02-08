漁護署偵緝犬3年破59宗走私動物案　農曆新年「加班」阻走私蘭花

狗隻除了是「人類最好的朋友」，亦充當守護本港邊境的職責。漁護署自2008年成立的檢疫偵緝犬隊現時有8名成員，每星期5日不定時工作，除了在陸路邊境管制站及機場嗅查走私動物，亦會負責宣傳及教育工作，於2025年，牠們檢獲的瀕危物種個案有10宗，並出席了53場公眾教育活動。



農曆新年將近，漁護署預料檢獲的非法進口蘭花數目會上升，本年1月1日至2月1日，已錄得23宗個案，當局會加大力量宣傳，讓市民知悉相關行為需先取得許可證。



（漁護署提供圖片）

漁護署檢疫偵緝犬隊於2008年初成立，以加強預防動物非法進口及提升公眾衞生安全的工作。（漁護署提供圖片）

漁護署檢疫偵緝犬隊於2008年初成立，以加強預防動物非法進口及提升公眾衞生安全的工作，由初期只有3名成員，到現時已有8名成員，負責在陸路邊境管制站及機場進行檢驗走私檢疫物品的行動，包括嗅查走私動物及禽烏。偵緝犬在投入服務前，會先接受為期4個月的訓練，包括嗅覺靈敏度及跳躍運動等，並需通過訓練小隊隊長的評核。偵緝犬需與領犬員一同工作，每星期工作5天，工作時間為不定時，除了在口岸執勤外，亦會進行教育及宣傳工作。

偵緝犬一星期工作5天 負責口岸執勤及教育工作

漁護署檢疫犬領犬員高開榮表示，要成為偵緝犬需具備性格友善及冷靜等條件，拉布拉多犬及比格犬都較為合適，8名偵緝犬隊的成員均屬此兩個品種。至於退休年齡，他指會視乎犬隻本身的體格及工作能力，於牠們8歲的時候作評估。偵緝犬需與領犬員一同工作，每星期工作5天，工作時間為不定時，除了在口岸執勤外，亦會進行教育及宣傳工作。

在2023年至2025年期間，檢疫偵緝犬隊檢獲的瀕危物種個案宗數分別為35宗、14宗及10宗，又進行共156場公眾教育活動。

漁護署呼籲市民，切勿在沒有許可證情況下進口動物，以免觸犯法例。（董素琛攝）

過去3年檢獲瀕危動植物宗數升 視乎情況增偵緝犬數量

此外，在過去3年，漁護署檢獲的瀕危動植物宗數分別為492宗、563宗及590宗，呈上升趨勢，漁護署指會與海關在情報交流上合作。被問及現時偵緝犬的數量是否足夠，漁護署獸醫師（進出口）賴慧明表示，偵緝犬到達一定年齡便需退休，屆時會引進新的偵緝犬，會根據情況調整偵緝犬的數量。

非法進口活蘭花今年暫有23宗 料過年錄高峰

至於檢獲非法進口活生蘭花的個案，由2023年1月僅錄3宗，大幅上升至去年1月的148宗。根據署方數據，於今年1月1日至2月1日，市民由內地非法攜帶及網購蘭花的個案錄得23宗。漁護署瀕危物種保護主任（牌照事務）劉苑容表示，署方接獲最多非法進口蘭花個案的時期為農曆新年前，預計檢獲的蘭花數量會上升。她又指，疫情結束後，愈來愈多市民會北上消費，當局會加大力量宣傳，讓市民知悉相關行為需先取得許可證。