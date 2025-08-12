玳瑁歸海．有片｜瀕危「海龜」去年長洲擱淺獲救　漁護署放歸大海

一隻瀕危海龜玳瑁去年於長洲南氹灣擱淺，其後由漁護署人員救獲，並送其至香港海洋公園觀察護理，漁護署今日（12日）於香港南面水域將該玳瑁放歸大海。



漁護署今日（12日）於香港南面水域將一隻玳瑁放歸大海。（政府新聞處）

該玳瑁於2024年7月在長洲南氹灣擱淺被市民發現，其後由漁護署人員救獲。經初步檢查後，牠被送往香港海洋公園，由該園獸醫進行詳細評估及持續觀察護理。

漁護署發言人表示，該玳瑁重約11公斤，背甲長度約47厘米。經海洋公園獸醫評估，其健康狀況良好，適宜重回大海生活。

漁護署植入晶片以便日後辨識身分 背甲裝衞星追蹤儀

放歸大海前，漁護署為玳瑁植入晶片和扣上合金標誌，以便日後辨識身分，並在其背甲安裝衞星追蹤儀，追蹤其動向和覓食地點，藉此蒐集數據，制定保育措施。漁護署表示，會與各地保育機構分享所得資料，以加強合作，合力保護海龜。

漁護署為玳瑁植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並於其背甲安裝衞星追蹤儀，以追蹤動向同覓食地點，藉此蒐集數據，從而制定適當的保育措施。（漁護署Facebook）

玳瑁屬於全球瀕危的海龜品種，間中在本地水域出現。所有野生龜類（包括海龜）在香港均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人士未經許可，不得捕獵、故意干擾、管有、售賣或出口海龜，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，有關物品亦會被充公。

放歸大海前，漁護署及香港海洋公園的人員以冰水為玳瑁降溫。（漁護署Facebook）

此外，所有海龜品種亦已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、從公海引進、出口、再出口或管有海龜，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。

漁護署及香港海洋公園的職員合力將玳瑁搬上船，準備將其放歸大海。（漁護署Facebook）

漁護署呼籲，如市民發現海龜的蹤影或涉及海龜的涉嫌違例個案，可致電1823與漁護署聯絡。