漁護署狗隻牌照機制被投訴更新要求無交代　申訴署全面調查

申訴專員公署今日公布，將全面調查漁護署處理新領狗隻及續領牌照的程序和機制。署方指，近日接獲市民投訴，指帶同已植入晶片的狗隻到漁護署的動物管理中心新領牌照時，方知漁護署有新要求，狗主必須出示狗隻的合法來源證明才能辦理牌照。該名市民認為漁護署未能合理解釋新要求，亦沒有在其網頁提及。公署指，將會探討機制是否有改善空間，並提出適切建議。



申訴專員公署。（資料圖片/廖雁雄攝）

申訴專員公署指，近日接獲市民反映，指在帶已植入晶片的狗隻到漁護署的動物管理中心新領牌照時，才得知漁護署新增了要求，狗主必須出示狗隻的合法來源證明，如購買收據或防疫注射記錄，才能辦理牌照。該名市民最終需帶狗隻回家取回證明，然後再返回中心完成手續。投訴人批評漁護署未能合理解釋新要求，亦未有在其網頁提及。

狗（@pexels）

申訴專員陳積志表示，隨著香港的寵物飼養日益普及，漁護署的牌照申請程序必須合理，向市民提供的資訊需要清晰，讓狗主能夠及時為狗隻申領牌照、接種疫苗及植入晶片。他強調，這對防止狂犬病爆發及確保狗主履行責任至關重要。基於以上原因，申訴專員公署將展開調查，審研漁護署的相關程序，並探討改善空間，以優化服務。

根據《狂犬病規例》，在香港，所有超過五個月大的狗隻必須領有牌照、接種狂犬病疫苗及植入晶片。漁護署轄下的動物管理中心負責提供這些服務。