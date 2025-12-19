繼父近3年幾乎晚晚姦繼女　母指女兒精神不錯　官不信判囚14年半

繼父涉自患輕度智障的繼女11歲起，幾乎晚晚爬上繼女床上把她強姦，持續3年至繼女向老師提及才揭發。繼父早前承認5項強姦及1項非禮罪，法官已就事主母親求情人只提被告及她與被告所生的兒子，卻未提女兒感關注。案件今（19日）在高等法院判刑，法官指報告引述事主因事件有嚴重創傷，並有自殺和自殘想法，但其母在第二封求情信中，仍稱覺女兒精神不錯。陳官直言對信中所提內容感驚訝，又引述被告的報告顯示他並無悔意，判他入獄14年半。



被告CCH（35歲，鋁窗工人）承認5項強姦罪及1項非禮罪，案發在2021年至2023年9月間。

35歲被告CCH在高等法院承認強姦及非禮罪，被判囚14年半。(黃浩謙攝)

報告與事主母所述情況迥異

法官陳嘉信於案件上次聆訊時，曾表示事主母親撰信為被告求情，但只提及關心被告和她與被告所生的兩名兒子，關注事主母親是否關心女兒。 法官今提及事主母親撰寫的第二封求情信，信中沒有提及事主有自殺和自殘的想法，但創傷報告則指事主有這些想法。

辯方指事主母並非專家 指兩母女已團聚

辯方回應指，根據事主母親第二封的求情信，事主的精神和心理狀況似乎有所改善，強調事主母親並非專家，信中內容只是一名母親對女兒的觀察，又指事主已與母親團聚和同住，她們相處尚算不錯。

事主患輕度智障和自閉症令她更易受傷害

法官判刑時指，本案案情極為嚴重，事主首次被性侵時年僅11歲，被告當時30歲，兩人年紀差距大。事主被性侵時未成年，無法保護自己，加上她患有輕度智障和自閉症，令她更易受傷害。被告則嚴重違反誠信，3年間多番被性侵X，期間沒有使用安全措施。

報告指事主所受創傷深遠

法官引述事主的創傷報告，指性侵對她構成嚴重的精神創傷。報告指，被告利用事主的脆弱來滿足其私慾，令事主受困惑。被告被捕後，事主被交由婆婆照顧，令她更感到孤立和被遺棄。報告認為事主所受到創傷深遠，有自殺和自殘想法。

被告向專家稱無強姦事主

法官又稱，對事主母親的第二封求情信感到驚訝，她在信中指被告被還押後，事主感到不開心，現時她精神不錯。法官稱若事主母想用這信來顯示事主沒有受到嚴重創傷，他會毫不猶疑拒接納。法官又透露，被告向精神科醫生和心理學家否認強姦事主，認為他並無悔意。考慮以上各因素後，判被告入獄14年半。

X母並無告知X被告非其生父

案情指，事主X的母親在2010年與X的生父誕下X後，便與X的生父分開。X在3歲時被診斷有自閉症和輕度智障。X母與被告在2013年交往，再誕下兩名兒子，5人同住於荃灣一單位。X母不曾告訴X被告並非其生父。

案發期內被告幾乎每日與X性交

案發於2021年及2023年，X當時11至13歲，被告幾乎每日與X性交。被告多次趁X母洗澡時，爬上X的床，強行脫下X的衣服與她性交，期間沒有用安全套。X被侵犯時表明拒絕，並用腳踢開被告，被告沒理會繼續性侵，令X感到很痛。X問過被告是否知道那樣做她會懷孕，被告說不會。

搓X胸稱教他遇胸襲的應有反應

此外，有次X與被告外出，被告見X被人撞到胸部但沒反應，他回家後搓X的胸部，以滿足其性慾之餘，並稱是「教」X被人摸胸時應怎樣反應。X回應：「吓！」被告即斥X不懂保護自己。

X上性教育課提及被性侵

X在2023年9月上性教育課時，告訴老師她遭被告性侵並怕會懷孕。X母得知後質問被告，被告稱他只摸了X的胸部，沒強姦X。被告在錄影會面承認曾非禮X及與她性交。

案件編號：HCCC 396/2024