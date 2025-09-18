中年父涉性侵年幼親女　強姦非禮等5罪成　官斥卑劣可恥判囚13年

中年父涉在女兒6至8歲時，要女兒陪同他看色情片，繼而迫女兒一同共浴及替他口交。至女兒8、9歲時，中年父涉強姦對方，並在射精後問：「要唔要試下食？」女兒最後告知社工，揭發事件。經審訊後，中年父被裁定強姦、非禮等5罪罪成，法官譚耀豪今（18日）在高等法院判刑時透露，被告曾因非禮親妹遭判囚，但他未有克服心魔，反而在10多年後變本加厲，向年幼的女兒做出卑劣可恥的性侵行為，令人髮指，最終決定判處中年父監禁13年。



被告TSO，45歲，從事資訊科技工作。他被控1項強姦、4項非禮和1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，合共6罪。首四罪指被告於2016年9月2019年10月，在葵涌某單位非禮和強姦X，及向X作出猥褻行為，當時X約6至9歲。另兩罪指被告於2023年8月20日，在荃灣某餐廳兩次非禮X，當時X約13歲。

陪審團裁定被告首五項控罪罪成，第六項控罪則不成立。該罪為非禮罪，指他於荃灣某餐廳與X等人用膳時，借機摸X胸數分鐘。

被告TSO被裁定強姦、非禮等5罪罪成，今在高等法被判囚13年。

創傷報告指事主X發惡夢和出現自殺念頭

法官判刑時引述X的創傷報告，指事件對X的情緒、心理、人際關係和學業表現都有深遠影響，符合創傷後壓力症的抑鬱症狀。此外，X會發惡夢和出現自殺念頭，對人際關係，尤其是男性，過度警覺。報告認為，X需長期和全面的心理治療。

法官又透露，被告於2003年有一項非禮案底，涉摸胞妹的胸和私處。他否認控罪，經審訊後被裁定罪成，遭判囚9個月。法官指，被告在該案後未有反省和悔改，克服心魔，反而在十多年後變本加厲，向女兒下手。

法官續指，辯方於審訊時呈上被告和家人的生活相片和影片，表示他和家人都有愉快融洽的日子。惟被告未有珍惜，反而嚴重違反對女兒的誠信，對年幼的X做出卑劣可恥的性侵行為，令人髮指。事件揭發後，被告的家庭因此破碎。

同時，法官指案中亦有多項加刑因素，包括被告利用自己地位犯案、性侵時沒有使用安全措拖和X受嚴重心理創傷等。考慮上述因素後，法官判被告監禁13年。

被告涉要X一同看色情影片 學習片中內容 並稱：「下次做返出嚟。」

控方案情指，首次性侵事件發生於2016至2018年間。被告與X獨處時，叫X陪他一同看色情影片，要她學習片中內容，並說：「下次做返出嚟。」被告繼而迫X一起共浴，期間摸她的胸和私處，又要X為他清洗下體及「含乾淨」。

此外，被告在2018年至2020年間，以舌頭舔X的私處，X要求被告停止時，被告說：「好舒服㗎，忍下啦。」及後被告強姦X，期間曾說：「射多一次就完，會放你走」，在射精後更問：「要唔要試下食？」被告事後要求X不要把事件告知他人，否則會令他被捕，X擔憂無法再見到被告，故沒有把事件告知他人。

被告妻目睹女兒遭非禮後 斥責被告：唔好搞我嗰女

在2019年9至10月，被告酒後走入X房，並伸手入X的褲內摸其私處，和摸其胸部，被告妻目睹斥責被告說：「唔好搞我嗰女。」事後，被告搬出單位。

至2023年8月某日，X與胞弟、祖母、被告及被告母親到荃灣如心廣場一間餐廳用膳。被告與X同坐，被告伸手摸X的左腳數分鐘。

X其後在學校旅行時哭泣，學校社工向她查問後揭發事件。被告因此被捕，他和妻子亦於2023年離婚。

案件編號：HCCC210/2024