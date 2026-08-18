眼疾男兩非禮細他14年親妹　稱覺沒無甚大不了　官斥無悔意囚50月

患眼疾男子，涉兩度非禮細他14年的妹妹，第一次性侵時其妹只有7歲，其妹在14歲再度被非禮，約在16歲時向社工揭發事件。眼疾男早前承認兩項非禮罪（DCCC 1021/2025）。



案件今在區域法院判刑，法官早前為被告索取的報告指，被告沒有悔意，認為事件「無乜大不了」，重犯機會高。法官李慶年斥被告與事主是親兄妹關係，其行為嚴重破壞誠信。判被告入獄 4年2個月。



被告CSF，32歲，被控2項非禮罪，案發於2015年9月1日至2016年7月31日的某日，以及2021年12月28日至2022年12月28日的某日。

被告CFS在區域法院被判囚50月。(黃浩謙攝)

被告認為妹妹不應道出事情

辯方指出，被告自18歲起遂漸喪失視力，有多次進出精神病院的記錄。精神科報告指，為了被告的福祉，建議他接受監視式治療。此外，報告亦提及被告沒有悔意，認為事件「無乜大不了」，又覺得妹妹不應把事件道出，認為其重犯風險高；心理專家報告則指出，因為時間不足，加上被告迴避，未能掌握完整資訊，認為被告重犯機會屬中至低。

報告指被告沒悔意重犯機會高

官判刑時引述案例指，法庭必須保護無辜及容易信賴別人的兒童。在涉及性侵犯兒童的案件裡，法庭須採具阻嚇性的刑期，表達公眾對這些罪行的厭惡，以及為受害人及其家人申冤，以及防止其他人干犯這類案件。被告與X是親兄妹，其行為嚴重破壞誠信。報告指出被告沒有悔意，重犯機會高。在考慮案例及案情等因素後，判囚 50 個月。

X首次被侵犯時僅7歲

案情指，被告在1994年出生，事主X是其親妹，兩人年齡相差14歲，X分別於7歲和14歲遭被告非禮。首次事件中，事主X在上格床上玩平板電腦，被告爬到她的床上舔其下體，X表示不適後，被告遂停止。X有告知祖母，祖母有責罵被告。

X在14歲時再遭被告非禮

第二次事件時X約14歲，她放學回家到上格床睡覺，被告突脫下X的褲子，並用手指插入X的下體，又問她：「爽唔爽，舒唔舒服。」X在2024年向社工透露事件。