六旬翁認剃去亡妻智障姊陰毛　稱一時心血來潮　認非禮候懲

六旬翁從院舍接走亡妻69歲的智障姊姊並帶她回家後，涉剃去她的陰毛。智障婦被送回院舍後，院舍職員在智障婦洗澡時發現異常報警。六旬翁其後自警，警方在老翁家搜出5把剃刀，並控告他非禮罪(DCCC 957/2025)。



六旬翁今（18日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）認罪，案情指他被捕後曾稱因心血來潮及好奇而犯案。暫委法官徐綺薇指本案性質極為嚴重。被告作為事主監護人，卻利用身份進行性侵行為，嚴重違反誠信，把案件押後至9月21日判刑，以待為索取事主的創傷報告，以及被告的背景及心理報告。



被告L.H.Y（現68歲）承認一項非禮罪，指他於2024年8月16日，在香港將軍澳非禮在精神上無行為能力的女子X。

68歲被告LHY在西九龍法院認非禮罪。(葉志明攝)

被告在妻子離世後成為事主的監護人

案情指，事主X現年69歲，她在1979年確診中度智障。她自1994年居於弱智人士宿舍，其胞妹為其監護人，被告是事主的妹夫。及後事主胞妹離世，被告後來再婚，但仍繼續為亡妻照顧事主，並成為事主的監護人。

事主外出回宿舍後身體有異常

案發當日早上，宿舍職員在事主沐浴時曾為她檢查，當時並無異常。其後被告接事主外出晚膳，同晚把她送回宿舍。翌日早上，事主洗澡時，職員發現其陰毛被剃去。

警方在被告住所發現5把剃刀

事主在查問下表示，被告曾在單位睡房用剃刀剃去她的陰毛，並有摸她的陰部。她其後被送往醫院檢查，其身上沒有明顯傷勢。同日警方搜查被告住所，撿走了5把剃刀。

心血來潮及好奇而干犯本案

被告同月18日到警署自首。他警誡下承認曾剃去事主的陰毛，並請求給予機會。他在錄影會面下表示，他現時與第二任妻子同住，是事主的前妹夫，他又稱案發當日接走事主後，帶她回到住所。因心血來潮及好奇，叫事主脫褲，並剃去其陰毛，其間有觸碰事主的陰部。他及後把陰毛用報紙包好，掉到大廈大堂垃圾桶內。此外，他亦曾叫事主赤裸躺在床上，並觸摸其陰部。被告亦表示，過往沒有做過類似行為。

官指資料顯示被告亦涉曾碰事主胸部

控方指，被告在港出生，現年68歲，曾任職海員，現時與第二任妻子同住。官關注，事主有中度智障，資料顯示被告亦有觸碰其胸部。控方解釋，事主無能力清楚表達事件，官指會就此記錄在案。

官斥被告理應保護事主

官斥，本案性質極為嚴重。事主有中度智障，毫無疑問地沒有自我保護能力，是脆弱的一群。被告作為其監護人，理應保護事主，但卻利用此身份進行性侵，嚴重違反誠信，理應判處阻嚇性刑罰，遂把案件押後至9月21日判刑，以待為索取事主的創傷報告，以及被告的背景及心理報告。