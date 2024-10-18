女徒弟讓道士非禮智障女兒囚10年　官：不能想像母可這樣對待親女

自稱道士的張子材，謀殺女徒弟21歲輕度智障的女兒罪成被判囚終身，他受查時自揭曾用假陽具插女事主下體，事主母更助曾他買該性玩具。兩人早前亦被裁定非禮及協助教唆非禮罪成。高等法院法官杜麗冰就這兩罪判刑時稱，女事主因智商較低，遭張和其所謂的子弟包圍及「佔便宜」，斥張行為惡毒、殘忍及不人道；女被告身為事主的母親，讓女兒遭張非禮，直言不能想像一名母親能這樣對待親女，並形容這是她從事法律工作以來，最惡劣的案件之一，認為本案無任何求情理由可言，判兩名被告的非禮罪最高刑罰，各囚10年。兩被告聞判後並無反應。



法官斥女被告吳馬如賡該男被告張子才非禮其女兒，指其罪行比張更嚴重。(朱棨新攝)

男被告張子材。(資料圖片)

男被告張子才求情時稱，考慮到事主的利益，才為她作法。(資料圖片)

被告張子材因租約期滿，與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住。(資料圖片)

兩名被告均被陪審團一致裁定罪成

男被告張子材（54歲）經審訊後被裁定非禮及謀殺罪成，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓(57歲)是女死者吳恩宇的母親，她亦被裁定一項協助和教唆非禮另一人罪成，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。庭上透露，吳屬輕度智障，並有聽力和語言障礙。

張求情稱他當時為吳的利益著想

代表男被告張子材的大律師Trevor Beel就非禮罪求情時稱，因張向警方作出招認，警方才知案件涉非禮。張當時真誠相信吳遭邪靈上身，嘗試為吳的利益著想。惟法官質疑張已50多歲，亦任中醫，問律師是否指張沒有惡意。律師即回應指，張並非要得到性方面的滿足。

Trevor Beel又指，本案原訂於兩年前審理，最後延至本年9月才開審，期間因杜官需處理黎智英案，杜官即回應指，Beel亦是初選案審訊的辯方律師。Beel即稱非要怪責任何人，但望判刑時考慮審訊延誤。Beel在初選案中代表被告何桂藍。

女被告稱相信女兒因醫學理由要進行儀式

女被告吳馬如赓的代表大律師求情則指，女被告在案中的角色輕微，她當時相信因醫學理由，其女兒需進行儀式。法官質疑其說法和陪審團的裁決不符，並指此儀式不是因醫學的理由而進行。辯方又透露，女被告已和丈夫離婚。

展亮導師指吳友善善良

法官判刑時指，本案令人傷感，又引述展亮技能發展中心一名導師的證供，指吳2014年開始修讀該中心課程，並於2016年9月修讀另一個為期兩年的商業和零售課程。導師形容吳行為良好、聽話和整潔，有自理能力，可自行上廁所。雖然吳有點內向，但性格友善，和3、4名同學相熟。惟2017年7月時，中心收到女被告為吳退學的通知，吳亦因此未有完成該商業課程。

女法官杜麗冰稱本案的非禮罪，是她從事法律工作和任法官以來，其中一宗最差劣的非禮案件。(資料圖片)

官稱本案是她遇過最差劣的非禮案之一

法官續指，本案的非禮罪是她從事法律工作和任法官以來，其中一宗最差劣的非禮案件。吳當時無助，遭張子材和其所謂的子弟包圍，他們利用吳比常人略低的智商「佔便宜」。

認為本案無求情理由可言

杜官續指張以道教儀式為名，把整個假陽具插入吳的下體，指該行為惡毒、殘忍、不人道和不道德，認為案中沒有求情因素，並判張非禮罪的最高刑罰，監禁10年，以反映社會對此類罪行的厭惡。

女被告讓張侵犯女兒罪行更嚴重

法官又指，女被告吳馬如赓亦嚴重違反誠信，其罪行甚至比張子材更嚴重。她知道女兒無法保護自己，卻讓張侵犯女兒。此外，女被告不但和張子材買假陽具，還參與其中，目睹女兒被侵犯。吳在儀式中叫痛，但女被告沒有做任何行為阻止。法官指，不能想像作為母親，會對骨肉作出如此殘忍行為

杜官又指，法庭一般很少判處最高刑期，但本案極為嚴重，因此判她此罪的最高刑期監禁10年。

警方在涉案單位檢獲不少物品，包括一個寫有「我被邪靈附身」的袋。(詳看下圖)

警方在涉案單位搜查時，找到一個寫上「I am possessed by demon（我被惡靈附身）」字樣的啡色袋。(朱棨新攝)

警方在單位搜查時，亦發現一把劍。(朱棨新攝)

警方調查時亦檢獲拖鞋。(朱棨新攝)

女事主吳恩宇疑曾坐過的圓凳。(朱棨新攝)

警方在單位年檢取得有血跡的枕頭。(資料圖片)

張是吳父母的師傅

控方案情指，2019年9月2日，警方接報到西貢牛尾村一村屋，發現女子吳恩宇已死亡，她當時身上有多處瘀傷，並腫如「豬頭」。警方事後向拘捕居於吳家，自稱茅山師傅的男被告張子材等人，張並稱他是吳父母的師傅，他有教其父母術數。

張指吳邪靈上身與靈界有男女關係

張在警誡下承認曾因不同原因，包括指吳邪靈上身不時發作等，用蚊拍及雨傘等拍打吳，又指吳與靈界有男女關係，故在假陽具上寫上符，並搜入吳的下體數分鐘，他指吳當時喝醉，處於半昏迷狀庇，沒有反應。

女被告認為女兒有需要作破處儀式

女被告警誡下也提到張曾用假陽具為吳作「破處」儀式，她指張指吳與「陰人」性交，若「破咗個處女」，便不會發生，以免損其陽氣。女被告稱她也曾覺猶疑，但認為有此需要，便與張一同到旺角買假陽具。她形容被告作法時，她站在房門，因覺「好核突」而不敢看，臉轉向另一邊，她聽到吳曾說「好痛」及「嗌了幾聲」。

法醫估計吳生前極之痛苦

法醫指，吳全身有逾80處瘀傷和擦傷，令她行動困難，可預期她生前極為痛楚，並幾乎整個前額都充滿瘀傷，相信是去世前一至兩天造成。此外，吳的血液中的酒精比例高，酒精中毒和其頭部流血，引致肺炎，令她難以呼吸，最終令她死去。

案件編號：HCCC 159/2022