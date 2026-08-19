主教山清場｜大坑東遊樂場外行人路添置乒乓球桌　街坊憂誤傷途人

深水埗主教山（又稱窩仔山）的非法霸佔及僭建問題已逾十多年，民政事務總署於本月10日宣布展開主教山改善計劃，分兩階段清拆山上違法構築物，同時實施7項優化計劃，包括修葺加座椅，更換新健身設施、增乒乓球桌等。據了解，康文署近日在鄰近主教山的大坑東遊東場旁通道，增設5張乒乓球桌，作為臨時的「優化措施」。



今早（19日）有不少街坊來打乒乓球，但有街坊指該處為行人通道，經常人來人往，擔心打波時會誤傷途人；加上現場風勢頗大，又沒有遮蔭設施，街坊認為玩得不夠暢快，無奈稱「有得用就用」。



臨時乒乓球桌設於大坑東遊樂場旁邊的行人通道，現場缺乏遮蔭設施，且不時有途人行經。（湯致遠攝）

臨時乒乓球桌設於大坑東遊樂場旁邊的行人通道，現場缺乏遮蔭設施，不時有途人行經。（湯致遠攝）

深水埗主教山（又稱窩仔山）的非法霸佔及僭建問題為人詬病十多年，本月10日，民政事務總署宣布展開主教山改善計劃，分兩階段清拆山上違法構築物，同時實施7項優化計劃，包括修葺加座椅，更換新健身設施、增乒乓球桌等。

大坑東遊樂場旁通道設5張乒乓球桌 限時30分鐘自發輪候

據了解，康文署近日在鄰近主教山的大坑東遊東場旁通道，增設5張乒乓球桌，作為臨時的「優化措施」之一。現場所見，該些乒乓球桌排成一列，置放在行人通道、靠近遊樂場的鐵絲網，每張枱相隔約20步距離。現場有告示列明，開放時間為每日早上8時至晚上7時，毋須付費及預約，每張枱最多限4人使用，每人每次可使用半小時，之後須輪換。

有保安員透露，街坊主要集中於早上8時至9時出現，今早由於風勢頗大，沒有遮蔭擋風設施，有部份來打乒乓球的街坊，玩了不久便離去。後來，再有數名街坊前來打波，但他們都認為現場太大風，沒有遮擋，而且常有途人行經靠近，既影響打波，亦擔心會誤擊途人。

另有街坊指，現場通常只有三至四張球桌有人使用，未必五張同時「滿額」，他稱「唔使錢，冇話要預約，半個鐘輪一次，大家自己輪。」

5張乒乓球桌置於行人通道，不時有途人行經靠近。（湯致遠攝）

告示列明每人每次可使用球枱30分鐘，使用者須自行輪候及交替使用。（馮文傑攝）

現場風勢較大，且沒有遮擋，打球時容易受風影響。（湯致遠攝）

有波友及街坊反映現場風大無遮擋，且位置太近行人，憂慮會誤擊途人。（湯致遠攝）

長期在大坑東遊樂場長者健身園地的姚太表示，現時臨時乒乓球枱的擺放位置，非常靠近行人往來的通道，確有安全隱患。（湯致遠攝）

波友憂乒乓球誤擊途人 冀當局研遷街較安全位置

不過，有波友認為球桌設於人來人往的通道，加上位置空曠、欠缺遮擋，既影響打波體驗，亦憂慮乒乓球飛出時會擊中途人，盼當局改善安排或研究遷往較安全位置。

街坊姚太長期在大坑東遊樂場使用長者健身園地，她指現時的乒乓球桌擺放位置，非常靠近行人往來的通道，確有安全隱患：「聽講有人打波嗰陣畀波打中，但係我喺呢邊（長者健身園地）畀嘢遮住就見唔到。不過打波位置同通道真係太近，省中路人真係唔太好。」

她又指，不少街坊會在周末使用附近健體設施，屆時人流增加，更需留意使用者與途人之間的安全。

波友打球期間，由同伴在旁協助拾球，並須留意往來行人。 （湯致遠攝）

波友指風大、無遮擋影響體驗：食風都好過冇

另有在該處打球數天的波友反映，現場風勢對打波體驗影響極大：「呢度風大又冇遮擋，啲建材又未清晒，真係好大風。不過食風都好過冇，有得運動就感恩啦。」波友形容以往在山上打波的環境較好，但他稱「有得用就用」，不會埋怨太多。

其間，波友不時為同伴在旁協助拾乒乓球，惟乒乓球一旦飛彈，很多便會彈向行人通道，拾球者亦要留意途人。

有受訪波友無奈指，現場風勢強勁影響體驗，且隨時會將波打向途人，但仍抱「食風都好過冇」的心態，仍希望有地方運動。（湯致遠攝）

另一名波友表示，在該處長時間打乒乓球會感到炎熱，期望增設遮擋設施及改善環境，「搬過去另一邊可能安全啲，起碼冇咁多人行，少啲意外」。另有波友說，希望主教山優化工程完結後，山腳的五張球桌最好能保留，「有都好過冇」，最重要是讓長者和街坊有地方運動。

波友建議將球枱移往人流較少的位置，並加設遮風、遮蔭設施。（湯致遠攝）

他們又稱，主教山清場前的設施，除附近居民外，亦有其他地區長者專程到訪使用，反映設施有使用需求。他們希望政府加快主教山餘下工程，做好綠化、安全，避免長者因地面或環境問題滑倒受傷，亦提供更完善的配套，如增設洗手間及完善遮蔭。