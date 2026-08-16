主教山清場不足一周　「沙包男」上山疑搭建設施　終證實已離開

深水埗主教山（又稱窩仔山）的非法霸佔及僭建問題已逾十多年，民政事務總署上周一（10日）宣布正式展開主教山改善計劃，分兩階段清拆山上的違法構築物，同時會有7項優化計劃，包括修葺加座椅，更換新健身設施、增乒乓球桌等。然而，政府宣布清拆不足一星期，社交平台今早（16日）瘋傳一段影片，拍攝到一名男子疑似抬着沙包等物資沿樓梯走上主教山，有女子懷疑他試圖重新搭建設施，曾出言阻止。記者前往現場了解，未有發現涉事男子及其沙包，據現場警員指涉事男子較早前已落山離開。



社交平台 Threads 瘋傳一段短片。影片可見，一名光頭男子右肩托着一條疑似沙包的柱形物體，沿樓梯拾級走上主教山。（網民hayyydd影片截圖）

今早（16日）社交平台 Threads 瘋傳一段短片。影片可見，一名光頭男子右肩托着一條疑似沙包的柱形物體，沿樓梯拾級走上主教山。當時拍攝影片的女子見狀即開口喝止：「你搬去邊啊？你搬去邊，唔搬得啊。」惟該名光頭男子以普通話回應：「我上去看，我找人啊，我找人啊。」隨後未有停步，繼續搬着物資走上山。

發帖的網民表示：「CLS清拆咗3日啱啱開返個入口就已經搬嘢上嚟。拍片前已經同佢講咗清拆唔可以再搬嘢上去。」片段曝光後引來大批網民熱議，質疑有人無視政府清場公告，企圖重新佔用山頭搭建設施，有人建議片主不要與男子衝突，應盡快報警處理。

民政事務總署上周一（10日）宣布正式展開主教山改善計劃，分兩階段清拆山上的違法構築物，其後工人已圍封相關地段。（黃學潤攝）

直擊山上僅零星街坊 現場警員指男子將沙包帶走

記者獲悉事件後亦到主教山了解情況，觀察是否有人再重新搭建設施。不過記者登上山頂，發現來運動或散步的市民稀少，僅得零星一兩名老翁。現場未有再見到涉事光頭男子以及該沙包的蹤影。

現場有兩名軍裝警員在戒備。記者向現場警員查詢，警員證實較早前確實接獲相關情況，指有一名男子攜帶沙包上山，不過該名男子不久已落山，並將其攜帶的物品帶走。

現場有兩名軍裝警員在戒備。（黃學潤攝）

70歲街坊歎如政府興建足夠設施或會獲讚

雖然證實只是一場虛驚，但所有民間自製設施被全數清空，長期在山上運動的街坊坦言感到可惜。70歲退休人士劉先生受訪時指，自己數年來風雨不改，每日都會上主教山山頂行山及做運動。他指山頂有民間自發製造的健身設施，以前有一名老翁日日自發搬物資上山搭建設施，他認為設施並無阻礙其他人，不解為何會清拆。

不過對於山頂未來的發展，劉先生直言：「睇吓政府點啦，或者政府會起返呢……如果係，佢起返夠設施畀人哋玩嘅，人哋可能讚賞佢呢。」