港男賣5人到KK園囚56月嫌重　上訴庭指案情嚴重如綁架　拒絕減刑

港男串謀人口販賣集團，把5名港人「賣豬仔」至KK園區作電騙工作，其中一人更是輕度智障人士，他被禁錮期間曾被困籠、毒打和電擊，至家人付贖金才獲釋。港男早前承認串謀詐騙罪，在區域法院被判囚4年8月，他指刑罰過重求減刑（CACC 242/2024）被駁回，上訴庭今（20日）下判辭解釋理由。



上訴庭指，本港沒有針對人口販賣的控罪，上訴人只被控串謀訛騙，然而案情卻涉及嚴重剝削和虐待，可與能判終身監禁的綁架罪看齊，上訴人只在區院應訊已屬僥倖，認同原審官指本案是極惡劣的人口販賣，判刑以區院最高的7年刑期為起點不足為過，維持原判。



上訴人馬智豪上訴求減刑被拒。(葉志明攝)

上訴人因認罪才被減刑至4年8月

上訴人馬智豪（32歲，無業），答辯人為律政司。馬承認一項串謀詐騙罪。案件涉及5名23至32歲事主，其中有人被賣至當地近1年才獲釋。原審法官林偉權將案件定性為「惡劣的人口販賣案件」，認為馬的角色非常關鍵，以7年作為起刑點，馬認罪減至4年8月。

本案屬極度惡劣的人口販運案

上訴庭法官稱，他們同意原審定性為一宗極度惡劣的人口販運案。即使本地沒有針對人口販運或強制勞動的刑事罪，但聯合國的巴勒摩議定書已就人口販運有定義。當中提到，人口販運指為了剝削目的，以暴力威脅或進行誘拐、欺詐、收受利益等，從而運送或窩藏他人。

案中受害人蒙受經濟損失

上訴庭指，本案的串謀詐騙罪的基礎是受害人蒙受經濟損失，然而控罪未包含騙款，單單誘騙受害人到外國，不足構成涉及經濟損失的串謀罪。惟上訴人承認的案情，包括他作為犯罪集團同夥，以高薪工作誘騙受害人，迫他們做免費勞工，及向他們的家人索取贖金。

上訴人知香港沒有針對人口販賣控罪

至於人口販賣情節對於加刑有何等影響，上訴庭指雖然本案控罪並非人口販運，但受害人遭受嚴重剝削和虐待，在法律上判處最高刑期亦無可厚非。更令人不安的是，案情顯示上訴人與同夥知道本港沒有針對人口販賣的控罪，令他們認為可以逍遙法外。

眾受害人被禁錮15日至15個月

上訴庭指，涉案跨國串謀持續近1年，受害人被禁錮15日至15個月從事詐騙工作，他們遭騙徒虐打，包括1名有智力障礙的男子。上訴人從中獲得可觀報酬，包括6.3萬港元贖金和數千元美金報酬。

案情可與綁架罪名看齊

以上均反映出案件極為嚴重，串謀詐騙的最高刑罰為14年，案件原本可以在高等法院審訊，原審受制於區域法院的權限，最高只能判監7年。上訴庭認為，涉及嚴重剝削和虐待情節的案件，應與可判處終身監禁的綁架罪看齊，明言上訴人獲在區域法院審理串謀詐騙罪實屬僥倖，原審就人口販運作加刑是恰當之舉，上訴庭不會干預。