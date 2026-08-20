今日新聞8分鐘｜許家印被判無期徒刑｜城巴扭軚避女童撞電車出軌

拉里主人被控容許大狗留在公眾地方 准$3000保釋

元朗YOHO本周一（17日）發生一宗大狗襲擊兩細狗的恐怖「狗咬狗」事件，重逾50公斤的大型犬「拉里」，20分鐘內接連咬死兩隻小狗。此外，該大型犬亦涉及7月另一襲擊狗隻事件。52歲姓伍、大型犬狗主被控告兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，今早（20日）在屯門裁判法院提堂，被告准以3千元現金保釋。

熱帶氣旋沙德爾趨向琉球 內地料下周初升級超強颱風

【打風／天文台／HKO／遊日注意／日本旅遊／沙德爾／SAUDEL／熱帶風暴／超強颱風】熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL、由米克羅尼西亞命名）今日（19日）在西太平洋生成，不論是香港天文台，或是內地、台灣及日本的氣象部門，同樣預料沙德爾未來向西北方向移動，大致趨向琉球群島和台灣方向。

其中內地中央氣象台預測，沙德爾將在短短4日內完成「五級跳」，由最低級別的熱帶風暴增強至超強颱風，料下周日（23日）最大風力達至17級、每秒60米。日本氣象廳則預測沙德爾下周一（23日）才成為超強颱風。

德輔道中城巴扭軚避闖馬路5歲童 電車遭撞至出軌

中環德輔道中發生交通意外。今晚（19日）約8時14分，一輛電車與一輛城巴930線巴士，在德輔道中近租庇利街，導致電車出軌。事件中幸無人受傷。據了解，事發時一名5歲女童與祖母同行到上址時，女童突然衝出馬路西行線，城巴車長見狀急忙扭軚閃避，結果撞到電車。

現場所見，涉事電車亘於來回方向的電車軌上，其左邊車頭損毀，地面留下一對長長的白色刮痕。其後有吊臂車奉召到場，將電車移回路軌。

許家印判無期徒刑沒收財產 滿頭白髮庭審照曝光

恒大案今日（20日）一審宣判，央視報道，深圳市中級法院對被告單位恒大集團有限公司（以下簡稱恒大集團）、被告單位恒大地產集團有限公司（以下簡稱恒大地產）、被告人許家印案進行一審公開宣判。對恒大集團數罪併罰，判處罰金88.2億元（人民幣，下同）；對恒大地產判處罰金70億元；對許家印數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對違法所得繼續追繳，不足部分責令退賠。

重慶經紀公司遭大批男黑粉圍堵 女粉遭圍毆

打造出TFBOYS及時代少年團的知名經紀公司「時代峰峻」，其位於重慶的總部大樓近日爆發嚴重衝突。多名男「黑粉」（意指敵視一些明星或名人的群體）連日在樓下圍堵及辱罵年僅11、12歲的未成年練習生，其後更演變成肢體暴力，對在場護駕的追星女粉絲潑水、辱罵甚至拳打腳踢。警方已介入並拘捕涉事男子，時代峰峻亦緊急叫停所有線下訓練。

《牛來》爛到盡頭逆襲爆紅 深圳戲院深夜場滿座

近日，一部名為《牛來》的「糙片」，成為國內電影院線「出圈」的存在。

01獨家｜郵政署長勢由吳文傑接任

蝕足八年的郵政署，在立法會及社會壓力下出招節流，包括下月試用期結束的200多名員工不獲轉正，改續聘兩年。宣布新措施的署長戴淑嬈上任5年，《香港01》獲悉她下月26日滿60歲，預料將會退休。綜合官場消息，離開食環署署長崗位兩個月的吳文傑，勢接任郵政署署長，肩負改革郵政署「不公不私」的困局。

有添馬中人讚吳文傑出任工作能力高，相信是合適接任人。他與前上司、局長謝展寰同被讚主動願意聽意見改善政策。另有官場中人認為，自負盈虧的郵政署倘公開招聘外間商業人才出任署長，對郵政署解決財困更有效。誠然，政務官幾年一調，若欠抱負未必會思考如何解決長遠困境。如郵政署多年前一度計劃動用大額公帑重建空郵中心，如在物流模式轉變、郵件量大跌下，據聞多得有商業頭腦的商經局長丘應樺上任後煞停。

和宜合道熟食市場或提早結業 食客不捨人情味

葵涌和宜合道熟食市場於1984年啟用，素有「平民飯堂」的稱號。據食環署向區議會提交的文件，該處原定計劃於2027年第一季關閉。不過，截至今年4月底，熟食市場的出租率僅50%，據悉最快或於今年8月底提早退場。

《香港01》今早（17日）於該處所見，13個舖位中僅一個有營業，早上時分只有一至兩枱客人光顧，十分冷清。有顧客表示，20年來到此處均只會光顧一店舖，讚該店老闆娘有人情味，並憶述對方於午飯時間會為他們留座，並願意為其提供餐牌以外的菜式選項，無奈指日後「唔知去邊度食啦，咁好嘅地方（也結業）」。

婦產科名醫梁淑德被控用催產素無解釋 病人斥分娩時遭辱罵

有「婦產科聖手」之稱、曾為郭晶晶、林青霞等名人接生的周梁淑怡胞妹梁淑德醫生，被控在2017年為一名孕婦接生時，未有正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因，案件今日在醫委會處理。

病人作供時提到，梁淑德在她生產當日稱自己下午有事，要求她打催產素，她拒絕後被對方責罵，形容自己受創傷，曾發惡夢等。研訊小組傍晚在退庭商議近一小時後，宣布裁定其專業失當指控不成立。

代表秘書處的專家證人、醫管局九龍西聯網婦產科部門前主管陳健浩認為，即使醫生有合理臨床原因，亦應作紀錄，但坦言嚴重程度有待判斷，若他是部門主管，發現部下有此情況，會「話佢兩句」，但不會因此而要求轉交醫委會跟進。