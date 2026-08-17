和宜合道熟食市場或提早結業　食客不捨人情味：以後唔知去邊食啦

撰文：董素琛
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葵涌和宜合道熟食市場於1984年啟用，素有「平民飯堂」的稱號。據食環署向區議會提交的文件，該處原定計劃於2027年第一季關閉。不過，截至今年4月底，熟食市場的出租率僅50%，據悉最快或於今年8月底提早退場。

《香港01》今早（17日）於該處所見，13個舖位中僅一個有營業，早上時分只有一至兩枱客人光顧，十分冷清。有顧客表示，20年來到此處均只會光顧一店舖，讚該店老闆娘有人情味，並憶述對方於午飯時間會為他們留座，並願意為其提供餐牌以外的菜式選項，無奈指日後「唔知去邊度食啦，咁好嘅地方（也結業）」。

早上所見，和宜合道熟食市場今早僅有一間店舖營業。（梁鵬威攝）
早上所見，和宜合道熟食市場今早僅有一間店舖營業。（梁鵬威攝）
中午時分，和宜合道熟食市場有約6枱客人。（梁鵬威攝）

早午市僅一檔營業

早上10時30分所見，和宜合道熟食市場有13個舖位，當中6檔門口仍掛上招牌，但僅一檔有開門營業，早上時分只有一至兩枱客人。至下午1時許，約有六枱有客，惟每枱的顧客數量不多。熟食中心的設施較殘舊，但整體而言尚算乾淨；該處不設冷氣，只得風扇，但通風良好。

和宜合道熟食市場今早十分冷清。（梁鵬威攝）
陳先生對和宜合道熟食市場關閉感不捨。（何穎賢攝）

食客讚茶餐廳老闆娘有人情味

陳先生與另外3位同事前來光顧，他說，20年來，每天午飯時間都會到名叫「咖啡亭園」的餐廳用膳，認為店舖的老闆娘有人情味，會為他們留座，願意為他們烹飪餐單外的菜式，又會提供特別折扣優惠，「呢個老闆娘唔係計較價錢嘅」。

自疫情後熟食中心人流減少

談及喜歡的菜式，他們滔滔不絕道出。多士、奶茶、蒜蓉炒菜等，都是他們的最愛。他們又指，熟食中心自疫情開始後，人流逐漸減少，加上附近工業區的規模逐漸縮小，最終導致商戶所剩無幾。他們對熟食市場關閉感到不捨，「（以後）唔知去邊度食啦，咁好嘅地方（也結業）」。

和宜合道熟食市場不設冷氣，僅有風扇吹涼。（梁鵬威攝）
截至今年4月底，和宜合道熟食市場的出租率僅50%。（梁鵬威攝）
不願上鏡的劉先生認為，此處有風扇吹涼，尚算通風。（董素琛攝）
蔡先生認為，熟食市場的菜式價格便宜。（何穎賢攝）

食客讚抵食感可惜

不願上鏡的劉先生表示，自兩至三年前起光顧熟食中心，認為「坐得舒服，唔使同人搭枱，（會否覺得熱？）呢度起碼多風扇通風嘅」。他又認為，此處所售的餐點價格便宜，以西炒飯為例僅售45元，「出面都50幾60蚊啦」。劉先生同樣對熟食中心關閉感到可惜，認為只要食環署願意繼續將舖位出租，「其實佢開返咪租，一定有人租，你得嗰幾千蚊租咋嘛」。

另一位客人蔡先生首次前來光顧，點了一份45元的洋蔥豬扒火腿飯，他認為價格便宜，「如果呢頭附近我哋自己平時食一餐都要50幾蚊啦」。

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葵涌和宜合道熟食市場1984年啟用，由於附近早年工廠林立，並有葵涌徙置區（葵涌邨前身），一直曾深受工人及基層居民歡迎，因而被喻為平民飯堂。食環署早前向葵青區議會提交的文件顯示，截至今年4月底，該熟食市場出租率為50%，考慮到附近一帶開有多間食肆及蔬果店，因此決定關閉以釋出珍貴的土地資源。有攤檔近日曾向傳媒表示經營困難，稱食環署正綜合現存檔戶的意見，聽聞熟食市場最快可能在8月底結業。

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