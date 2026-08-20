宏福苑樓換樓｜未補價單位逾75%　業主想買啟陽苑大單位要補差價

房委會及房協今日（20日）公布大埔宏福苑「特設銷售計劃」10個項目價單。宏福苑逾四分之三單位大火前未補地價，業主只可獲政府以呎價8,000元收購。對比價單，這批業主若想遷往較多人心儀的啟德啟陽苑並維持原有居住面積，除了揀樓次序需要靠前外，基本需自掏腰包補貼至少十多萬元至數十萬元差價，不補差價又或揀樓次序不夠前的話，只能「住細啲」。



若未能付差價但希望單位大小與舊居相若，便很有機會需遷往離市區較遠的項目，又或到2030年、2031年才可以入伙的大埔頌雅路西兩個項目。



宏福苑。（資料圖片／黃學潤攝）

房委會今日（20日）公布大埔宏福苑「特設銷售計劃」八個項目價單。（房委會文件截圖）

單位售價介乎151萬至537萬元 六成單位面積400平方呎或以上

房委會及房協今日（20日）公開大埔宏福苑業主「特設銷售計劃」下10個資助出售房屋項目價單，單位售價介乎151萬至537萬元。超過六成、2,800多伙為實用面積400平方呎或以上的大單位，即與宏福苑各戶型面積（431至483平方呎）相若。

已補價單位收購呎價較未補價單位高2500元

據房委會早前向傳媒表示，宏福苑1,984個單位中，已補價單位有約450伙，佔近四分一，政府收購價為每呎10,500元，基本上較全部項目的呎價高，估計業主毋須補差價，即可換到與舊居相若大小的單位。

至於未補地價單位有超過1,500個，佔超過四分三，以政府提出收購價每呎8,000元計算，業主可獲344.8萬至386.4萬元換樓。

在年初政府意向調查中，有最多宏福苑業主對啟德啟陽苑感興趣。（資料圖片／倪清江攝）

啟德啟陽苑預留160個大單位 僅2個售價低於400萬

年初政府意向調查中，最多業主感興趣的啟德啟陽苑有160伙大單位，面積介乎464至490平方呎。翻查價單，未補價單位業主若要不補錢購入大單位，僅得B座一樓23室（469呎）一個選擇，單位售價近364萬。第二便宜、面積468呎的B座2樓2室，售價已達到391萬，其餘158個大單位，全部超過400萬元，即未補價業主基本上要補付至少14萬元，始可換到與舊居面積相若的啟陽苑單位。

若不欲補付差價而又希望購買啟陽苑，則需要「住細啲」。屋苑有320伙面積介乎375呎至393呎的單位，386.4萬元足夠購買這類單位，但若是宏福苑最小單位的未補價業主，344.8萬元換樓預算下，這類單位只有近60個可供選擇。

大埔頌雅路西項目。（資料圖片／鄭子峰攝）

大埔欣雅苑、曉雅苑售價較低 惟要到2030年、2031年後才可入伙

至於大埔頌雅路西項目欣雅苑、曉雅苑合共1,547伙單位，全部面積都是400多平方呎，售價分別為271萬至369萬元及275萬至358萬元，相信絕大部分未補價業主都能夠換樓，但要到2030年、2031年後才可入伙。

東涌裕豐苑、屏山朗風苑、錦田滙熙苑預計明年及後年可以入伙，分別有40、60、30伙大單位，僅一伙略高於344.8萬數百元，即全部未補價業主從政府收到的款項，都足夠支付，但三個項目離市區較遠，意味或要犠性通勤的便利。

將軍澳影輝苑。（資料圖片／湯致遠攝）

「綠置居2025」新屋苑九龍灣盛緻苑。（資料圖片／梁鵬威攝）

其餘市區盤包括九龍灣「綠置居」盛緻苑，有150伙447至469呎大單位，最貴353萬元，料或有少部分業主需補差價；將軍澳影輝苑有60伙447至560呎大單位，當中近40伙未達500呎，全部的售價都足夠未補價業主直接換樓。

房協已落成新盤粉嶺樂嶺軒，三個戶型中有二款都超過400呎，共230伙，惟呎價絕大部份超過政府收購價的8,000元，料未補價業主需補付數萬元至數十萬元不等。預計2028年入伙的安達臣道「灝然」同樣有兩個戶型共538伙超過400呎，但大部分呎價超過9,000元，預料差價更高。