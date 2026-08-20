電腦通訊節2026明開幕　AI推高砌機成本　其他展商推多項限定優惠

一連四日的香港電腦通訊節2026將於明日（21日）在灣仔會展開幕。適逢人工智能（AI）熱潮席捲全球，電腦硬件市場出現顯著變化。有參展商指出，AI企業大舉採購記憶體及固態硬碟（SSD），令消費市場供應減少、價格持續上升，當中入門級砌機市場所受影響尤其明顯。場內亦有品牌推出AI流動電源、新款儲存裝置及多項限定優惠。



為吸引人流，KIOXIA今年準備了多項互動遊戲，包括籃球機「極速入樽王」挑戰賽、問答遊戲、刺激層層疊、激抵大拍賣及神秘尋寶箱等。（馮文傑攝）

AI公司買斷記憶體產能 砌機價格飆升 高低階市場兩極化

從事電腦及周邊產品銷售的2000Fun代表劉先生表示，今年DIY砌機市場明顯受到零件加價影響，期望整體生意能與去年看齊。他指出，是次加價與早年「挖礦潮」性質截然不同，背後主因是AI應用爆發帶動記憶體（RAM）及SSD需求暴增。

劉先生說：「而家個情況係因為AI用量太多，廠根本係負荷唔到。AI公司同開發商以天文數字嘅價錢向廠商買斷產能，留畀消費市場嘅RAM同SSD愈嚟愈少，供應少咗價錢自然不斷上漲。」

價格飆升下，電腦銷售明顯出現變化。劉先生指，預算三至四萬元的高階電腦銷情未受太大影響，「三萬蚊加一兩千蚊對呢個價位嘅客戶嚟講，可能真係爭一兩隻SSD嘅事，影響唔係好大。」反而低階市場首當其衝，不少本身預算六七千元打算砌機「打機」的學生，現時或需將預算提高至一萬至一萬二千元才能成事。

面對預算有限的顧客，劉先生表示公司會推出更多優惠組合應對，包括將屏幕與其他配件捆綁以優惠價發售，或贈送滑鼠等贈品。至於展期尾段會否劈價促銷，他透露部分全新的展示品（demo）如迷你電腦及屏幕，將以最多約七折發售，「呢啲demo只係擺咗幾日，同全新幾乎冇分別。」

快閃記憶體品牌KIOXIA（鎧俠）攤位負責人嚴小姐表示，品牌明日（21日）中午將舉行開幕儀式，現場有機會即場搶到快閃記憶產品。嚴小姐指，2TB Portable SSD 新產品原價接近2,000元，會場限定價為1,488元。

Momax推AI流動電源 實時監測溫度 主打「看得見的安全」

手機配件品牌Momax代表鍾小姐表示，品牌今年積極回應大會AI主題，重點推出全新AI流動電源，配備自家研發的Recharge App，「唔係淨係口號，係真正可以睇得到。」鍾小姐稱，AI流動電源價錢非常優惠，期望照顧所有粉絲。

「我哋用流動電源，就會好擔心佢會唔會過熱，同埋唔知道其實佢仲剩翻幾多電量，同埋一啲充電嘅情況，好擔心佢個運作狀態。咁我哋配備咗我哋自己研發嘅Recharge App之後，可以無線連接，實時見到佢嘅運作狀態，知道佢嘅充電情況，同埋知道佢會唔會温度過高。」

除了參展商優惠，今年大會亦設有多個互動體驗區。「創科體育：AI驅動新時代」互動區設有劍擊、流動式攀石、划艇等運動挑戰，完成後即時顯示成績排名，適合家庭參與；場內亦有電競椅、升降桌、賽車模擬器等產品展示，針對香港細小居住空間設計，包括可摺疊收納的賽車架、具冷風及按摩功能的電競椅等。

多個品牌亦推出會場限定優惠，例如三星Galaxy Book 5文書筆電73折發售，售價6980元；現場亦展出AI筆電、AR眼鏡、Micro LED大電視等最新產品。大會另設企業賦能展館，展出AI、碳排放交易、電動車電池回收等方案，生產力局更於場內提供免費一對一諮詢，協助中小企配對政府資助推動升級。