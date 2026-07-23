蚊患｜馬鞍山誘蚊指數達22.7%　大埔西4場所被發清除積水通知書

食環署周三（22日）公布7月份第四批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，相關指數涵蓋19個監察地區。 在分區誘蚊器指數中，以馬鞍山的22.7%最高，顯示該區的白紋伊蚊分布廣泛。另有3個地區的指數介乎10%至20%，分別為筲箕灣及西灣河的19.6%，荔景的16.3%，以及大埔西的15.5%。



7月份第四批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

圖為食環署人員巡視沙田區馬鞍山一公共屋邨，並向屋邨管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片

食環署繼續採取一系列措施加強控蚊，包括由承辦商人員在東區筲箕灣一帶，以機械超低微量噴灑器進行霧化處理，殺滅成蚊。此外，當局也在東區柴灣一公共屋邨舉行宣傳展覽，以提高市民防治蚊患的意識等。

而在跟進過程中，署方在大埔區發現兩個公共屋邨和兩個私人屋苑內有積水或積水容器，已分別向有關負責人發出共4張法定通知書，要求在限期內清除。

圖為食環署人員巡視大埔區大埔西一公共屋邨，並就發現邨內有積水向有關屋邨管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（政府新聞處圖片）

食環署於2026年7月22日公布新的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署承辦商人員在葵青區荔景一帶清理積水，避免蚊蟲滋生。（政府新聞處圖片）