蚊患｜紅磡土瓜灣誘蚊器指數達24.1% 九龍城北區3宗蚊子滋生檢控
撰文：蕭通
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食環署周一（27日）公布7月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中紅磡及土瓜灣的第一階段誘蚊器指數，達到20%以上的警戒級別，以24.1%在25個監察地區中最高，顯示白紋伊蚊分布廣泛。
大埔東分區誘蚊器指數亦達19.6%
根據食環署的最新公布，另有多個監察地區的誘蚊器指數高於10%，分別為大埔東的19.6%、粉嶺南17.8%、葵涌西17.8%、鑽石山及慈雲山的16.7%，天水圍的16.2%，以及屯門掃管笏的11.7%。
食環署表示，會持續採取措施防蚊滅蚊，包括召開跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，針對蚊患較嚴重的地點加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊，以及在合適位置設置捕蚊器等。
署方發9張法定通知書促清除積水
而在跟進過程中，署方在九龍城區、黃大仙區、北區、大埔區和元朗區，共發現2個地盤、3個公園和4個公共屋邨內有積水或積水容器，當局分別向有關負責人發出共9張法定通知書，要求在限期內清除。
同時，署方就在九龍城區和北區2個地盤、1個公共屋邨發現有蚊子滋生情況，遂分別向有關地盤承建商和屋邨管理公司提出共3宗檢控。
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