蚊患｜紅磡土瓜灣誘蚊器指數達24.1%　九龍城北區3宗蚊子滋生檢控

撰文：蕭通
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食環署周一（27日）公布7月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中紅磡及土瓜灣的第一階段誘蚊器指數，達到20%以上的警戒級別，以24.1%在25個監察地區中最高，顯示白紋伊蚊分布廣泛。

2026年7月27日，食環署公布7月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員於北區粉嶺南一公園發現積水，已向有關場地管理公司發出法定通知書要求清除。（政府新聞處圖片）

大埔東分區誘蚊器指數亦達19.6%

根據食環署的最新公布，另有多個監察地區的誘蚊器指數高於10%，分別為大埔東的19.6%、粉嶺南17.8%、葵涌西17.8%、鑽石山及慈雲山的16.7%，天水圍的16.2%，以及屯門掃管笏的11.7%。

食環署表示，會持續採取措施防蚊滅蚊，包括召開跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，針對蚊患較嚴重的地點加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊，以及在合適位置設置捕蚊器等。

7月份第五批涵蓋25個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）
7月份第五批涵蓋25個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

署方發9張法定通知書促清除積水

而在跟進過程中，署方在九龍城區、黃大仙區、北區、大埔區和元朗區，共發現2個地盤、3個公園和4個公共屋邨內有積水或積水容器，當局分別向有關負責人發出共9張法定通知書，要求在限期內清除。

同時，署方就在九龍城區和北區2個地盤、1個公共屋邨發現有蚊子滋生情況，遂分別向有關地盤承建商和屋邨管理公司提出共3宗檢控。

2026年7月27日，食環署公布7月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署在葵青區葵涌西一帶的叢林以滅蚊機械狗進行霧化滅蚊工作。（政府新聞處圖片）
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