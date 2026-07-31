蚊患｜長沙灣誘蚊器指數達30.9%　深水埗7場所被發清除積水通知書

食環署周四（30日）公布7月份第六批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，深水埗的長沙灣以30.9%冠絕15個監察地區，顯示白紋伊蚊分布廣泛。此外，有3個地區的誘蚊器指數介乎10%至20%，分別為紅磡及土瓜灣的18.1%、柴灣的16.3%，以及元朗市中心的13.2%。



2026年7月30日，食環署布7月份第6批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，涵蓋15個監察地區。圖為食環署人員巡視深水埗區長沙灣一公共屋邨，並就發現積水向有關屋邨管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除。（政府新聞處圖片）

食環署在跟進過程中，在深水埗區1個公園、3個公共屋邨、3個私人屋苑內，發現有積水或積水容器，已分別向有關負責人發出共8張法定通知書，要求在限期內清除。

7月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

7月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

食環署表示，會持續採取防蚊滅蚊措施，包括協調各相關部門及持份者，全面加強各場地的控蚊工作；針對蚊患較嚴重的地點加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊等。

此外，當局會加強宣傳與教育；以及通知各個訂閱快速通報系統的屋苑，提醒物業管理公司與住戶保持高度警覺。