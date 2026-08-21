流感｜11歲長期病患男童染甲流併發嚴重肺炎及心肌炎　留醫PICU

衞生署衞生防護中心今（21日）錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲男童。他於8月16日起出現發燒和咳嗽，翌日出現氣促，隨後被帶到廣華醫院急症室求醫，並需留院接受治療。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及心肌炎。他目前仍然在該院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



衞生署衞生防護中心今（21日）錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲男童。（資料圖片）

中心表示，初步調查顯示，該男童於潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日曾因發燒和上呼吸道症狀入院治療，其呼吸道樣本同樣被驗出對甲型（H3）流感病毒呈陽性反應。該名家居接觸者現已康復出院。

中心總監徐樂堅說，本港自6月底進入流感季節，累計錄得11宗兒童感染流感的嚴重個案。當中6宗已康復出院、一宗情況穩定、一宗情況嚴重（上述個案）、兩宗情況危殆及一宗死亡，預期流感的活躍程度在未來數周會繼續維持在較高水平，由於社區的流感傳播持續，感染人數因此會增加，嚴重個案亦隨之上升。

他表示，整體而言，本流感季節的情況與過往流感季節相若，主要影響「一老一幼」。現時本港流行的流感病毒主要為甲型（H1），其次為甲型（H3）流感。他提醒家長，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。