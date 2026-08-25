中醫醫院｜12.11推24小時住院　日收980元　病人須經醫生診斷轉介

香港中醫醫院今日（25日）公布服務擴展計劃，重點宣布將於今年12月11日開展全港首個中醫24小時住院服務，同時增加門診及日間住院服務量、推出更多中醫專病項目，並深化中西醫及跨專業協作。資助24小時住院服務採套餐形式，每日住院費用為980元；市場導向住院服務則設三種房型，私家單人房每日3,100元，設逐項收費。



醫院行政總監卞兆祥表示，首階段將設60張資助服務病床、33張市場導向服務病床、20張臨床試驗及研究中心病床，另提供兩張HDU（加護）病床；住院服務主要針對四類病人，包括病情複雜、需24小時持續監察以保障安全、疾病對身體有持續損害、以及臨床診療需臨時性住院配套輔助復康的病人。病人須經醫生診斷轉介，不接受自行申請。



（左起）中醫醫院行政總監卞兆祥、醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟、中醫醫院董事局主席王桂壎（右二）、中醫醫院副行政總監（中醫）張振海公布住院服務安排。（馮文傑攝）

香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海介紹收費安排，資助24小時住院服務以每日980元套餐形式收費，屬全包制，涵蓋巡房、治療、藥物及消耗品等項目。（馮文傑攝）

董事局主席王桂壎：標誌一步步兑現對市民承諾

中醫醫院自投入服務以來，由基層醫療逐步正式邁向第二層及第三層醫療服務。中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎說：「香港中醫醫院24小時住院服務即將展開，標誌住我哋一步步兑現咗對市民嘅承諾，從門診服務到日間住院，我哋一步一腳印，穩扎穩打，全方位回應咗社會，對中醫院住院服務嘅期盼。」

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，中醫醫院作為本地中醫藥旗艦機構，帶領香港中醫及中藥發展，也擔當本地中醫藥發展的「轉化者」，發展包括五大重要使命：醫療服務、教學及培訓、科研、多方協作及創造健康價值。

中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎在記者會上致辭，形容24小時住院服務是香港中醫藥發展史的劃時代里程碑。（馮文傑攝）

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，中醫醫院作為本地中醫藥旗艦機構，帶領香港中醫及中藥發展，也擔當本地中醫藥發展的「轉化者」。（馮文傑攝）

首階段設30張私家病床 料至2030年年底增至400張

中醫醫院以政府撥款支持、香港浸會大學營運的「公私營合作」模式運作，服務比例維持「65%政府資助服務」與「35%市場導向服務」。為應對複雜病患需求，即將推出的24小時住院服務將針對四類病人，包括病情複雜需在醫院環境處理緊急情況、需持續監察以保障安全、需要整全深入治療，以及需臨時性住院輔助復康的病患。

中醫醫院行政總監卞兆祥表示，首階段將設60張資助服務病床、33張市場導向服務病床、20張臨床試驗及研究中心病床，另提供兩張HDU（加護）病床。預計至2030年年底，醫院將提供共400張病床。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，中醫醫院提供的住院服務屬香港首創，預計至2030年年底將提供共400張病床。（馮文傑攝）

四類病人適用 病人須經醫生診斷轉介 不接受自行申入院

卞兆祥表示，市場需求殷切，住院服務主要針對四類病人，包括病情複雜、需在醫院環境處理緊急情況；需24小時持續監察以保障安全；疾病對身體有持續損害、需整全深入治療；以及臨床診療需臨時性住院配套輔助復康的病人。病人須經醫生診斷轉介，不接受自行申請。

他形容中醫院住院服務屬香港首創：「中醫院當中嘅服務喺香港係一個新嘅模式，我哋講係第一次喺香港正式用中醫嘅住院服務。」他又指，在政府資助與市場導向配合下，「會更加多嘅病人喺香港，特別係使用我哋講嘅中西協作嘅模式，更加好咁幫到病人。」

分科專職營運 視乎需求啟動中西醫會診

在病房營運模式上，中醫醫院有別於傳統公立醫院，不設急症室、全身麻醉手術及分娩服務。針對住院病人的診療流程，卞兆祥指出，院方採取「分科專職」模式，病人入院評估後會按病況分科，由對應專科醫師負責，而非單一醫師包辦所有病人。床訪次數亦無統一規定，而是依據個案嚴重程度與治療階段彈性調整。

對於突發醫療狀況，卞兆祥則指，院方具備相應的應急能力與機制，「真係要臨床需要嘅急救，或者話一啲突發情況嘅時，醫院裏面講緊24小時嘅中西服務團隊喺度嘅。」他強調院方會制定清晰的臨床指引，確保醫療團隊能妥善處理不同緊急情況。

資助住院每日980元 三類人士可獲全額豁免

香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海介紹收費安排，資助24小時住院服務採套餐形式，每日住院費用為980元，涵蓋住院費、中醫師及西醫巡房、中醫治療、一般化驗及X光診斷、綜合專職醫療服務、護理程序，以及住院期間所需的中藥、西藥和消耗品。

張振海表示，24小時住院服務會繼續沿用現行適用於門診服務及日間住院的收費的理念和原則，並考慮市民負擔能力、市場價格及服務成本等因素制定收費，並採用套餐式、簡易分項及組合式收費，以提高透明度。他又指，套餐式收費可讓市民了解收費安排，掌握住院開支預算，並按實際需要選擇服務。他說：「充分考慮到市民嘅負擔能力、市場價格同服務成本等因素，確保市民可以用一個合理同可負擔嘅價格使用醫療服務。」

合資格香港市民可申請政府資助服務。張偉麟表示，綜援人士、長者院舍券級別零持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人士可獲全額豁免；其他有經濟困難而未能負擔醫療費用的病人，亦可向醫院申請費用減免。

香港中醫醫院2025年12月11日起投入服務。（資料圖片／林遠航攝）

香港中醫醫院2025年12月11日起投入服務。（資料圖片／林遠航攝）

另設市場導向住院服務 私家單人房每日3100元 收費逐項計

市場導向住院服務則設三種房型，標準三人房每日810元、半私家二人房1,600元、私家單人房3,100元，並設逐項收費，張偉麟舉例說：「我哋每次只會收取最多兩次中醫師巡房同埋兩次西醫巡訪嘅費用。如果中醫師根據病人需要有機會超過三次或以上嘅巡房，我哋最多都只係收兩次中醫師巡房費用。」

市場導向住院專病套餐亦可按房間及醫師級別收費，以三人房為例，基本套餐每日5,520至6,270元，進階套餐7,890至8,840元；日間住院專病設單人房、三人房及四人房，基本套餐每時段2,970至3,760元不等，進階套餐則為4,320至5,310元不等，8月26日正式生效。

張振海又提到，門診及日間住院服務的開業首年體驗價，將於12月11日起按原定計劃恢復原價。

香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，不擔心港人北上求醫對中醫院構成競爭，強調住院服務在家屬便利及醫療水平方面均具優勢。（馮文傑攝）

王桂壎：不擔心港人北上求醫 香港醫療水平不遜於內地

被問到近年港人北上求醫會否影響中醫院的吸引力，董事局主席王桂壎表示，不擔心相關競爭，認為香港醫療水平不遜於內地，而醫院亦有內地醫師及國醫級專家參與會診，「香港一定唔會比大陸輸蝕啦。你話錢，當然係一個考慮。不過今次我哋講緊唔係淨係會診，而家係講住院，的而且確要考慮舒適、邊度方便、家人嚟探病同照顧，呢方面都係好大嘅考量。」

張偉麟表示，市民選擇在香港或內地求醫屬個人決定，院方首要工作是提升服務質素，「市民北上定唔北上，佢自己選擇。我諗我哋最緊要係服務做得好，呢個先係最重要。」他又表示，醫院除聘用本地中醫及西醫專科醫生，亦已與內地不同省市簽訂逾20項合作協議，相關省市會安排團隊分階段來港，參與醫療服務、培訓及科研工作。