中醫醫院：門診服務明年或再加籌　最快提早至3年可全面開展服務

香港中醫醫院自投入運作以來，院方已先後四度增加門診服務名額。醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟今日表示，按照原定規劃，開院首年僅提供6萬個門診名額，惟因應需求高企，現已大幅增加逾一倍至14萬個名額。他指出，在設施及人手許可以下，不排除明年會再加籌，並有機會將全面開展服務的時間由原先預計的5年縮短至3年。



2025年12月11日，香港中醫醫院投入服務。（資料圖片／黃寶瑩攝）

張偉麟出席商台節目《政經星期六》時透露，中醫醫院門診名額早前已完成第四度加碼。他坦言，以往門診名額極其緊張，往往在一天之內便告約滿，但經過多次增加名額後，市民現時預約已較為容易。

對於大幅加籌會否對醫院營運構成壓力，張偉麟表示，根據中醫醫院的整體長期規劃，當全面投入服務時，每年門診承載量可超過40萬人次，並設有400張病床。

門診名額較原先計劃大增 設施和人手可應付

他又說原本計劃第一年提供6萬個門診名額，現在已可提供14萬個，「所以我們便大膽做這件事」。他續說原則上整個醫院運作是提供40萬個名額，現時提供14萬個不過是加快了步伐，因此設施、人手等原則上問題不大。

張偉麟稱本港有足夠中醫師，但認為本地中醫專才的闊度和深度不足。（資料圖片／張浩維攝）

張偉麟強調，院方會密切留意市民的實際需求與反應，只要能力可及，便會盡快擴展各項服務。

他指在硬件配套及人力資源等條件配合下，加快服務步伐並無大問題，醫院或許只需3年時間便可全面開展各項服務，毋須等待原先預計的5年期。