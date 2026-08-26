前南丫石礦場擬建渡假村　政府倡增建私宅至1200伙　提高財務回報

發展局計劃在前南丫島石礦場用地發展「海島旅遊」，興建遊艇泊位、渡假村、別墅等。當局最新建議增加住宅發展密度，單位數目由去年提出的1,100個增至1,200個，指是為了提高財務回報；旅遊及康樂部分總樓面面積較原方案增加13%，至4.74萬平方米。當局取消原擬興建的高架步道，指吸引力有限。



發展局計劃在前南丫島石礦場用地發展「海島旅遊」，興建遊艇泊位、渡假村、別墅等。（區議會文件）

發展局計劃在前南丫島石礦場用地發展「海島旅遊」，興建遊艇泊位、渡假村、別墅等。（區議會文件）

前南丫島石礦場位於索罟灣北岸，連同人工湖佔地共約25公頃。政府曾提出計劃興建低密度住宅社區，包括1,200伙私樓及700伙資助出售房屋，但因未能吸引市場參與，計劃最終被擱置。去年當局提出在用地發展「海島旅遊」，建議由單一發展商發展，興建住宅及遊艇會，並提供高端度假村，在人工湖提供獨木舟、槳板及帆船等水上活動。

取消高架步道 稱吸引力有限

發展局早前向離島區區議會提交文件透露，當局去年邀請市場提交意向書，收到22份來自本地和內地的發展商、酒店集團、酒店或度假勝地營運商及外國商會等的回覆。當局參考意見後提出，為提升項目財務回報率，提高用地西面的低密度住宅的住用發展密度，地積比由原來0.8至2.4倍，增至不多於3倍，總樓面面積由13.6萬平方米增加12%至15.23萬平方米，估計單位及人口由約1,100伙及約3,100人，調高至約1,200伙及約3,400人。

至於用地東面及人工湖的旅遊及康樂的部分，當局提出略為增加項目零售及餐飲設施，以增加人流和收入，總樓面面積由4.2萬平方米增至4.74萬，較原方案增加13%。原擬興建的高架步道取消，當局解釋，經考慮後認為吸引力有限。

發展局計劃在前南丫島石礦場用地發展「海島旅遊」，興建遊艇泊位、渡假村、別墅等。（區議會文件）

索罟灣往來中環香港航線加插停泊點

位於索罟灣的遊艇停泊處，則預計提供約150至200個泊位，可容納10米至50米長的遊艇，陸上配套設施總樓面面積由原訂的2,300平方米增至約3,000平方米。

交通方面，當局建議興建公眾渡輪碼頭，現時索罟灣兩條分別往來中環及香港仔的航線，將在該碼頭加插新停泊點，又建議未來的發展商考慮安排私人渡輪服務。當局又提出興建小徑，連接南丫島家樂徑，惟該段小徑將由政府興建，當局指，是為了減低發展商須負擔的建造成本。

當局又指，將適時以公開招標方式出售用地，讓私人發展商或集團興建及營運有關設施。發展局將成立專案監督辦公室，全流程協助，加快項目落地。