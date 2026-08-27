眼科醫生王日榮無查病歷誤報手術紀錄　影響病人索償　被發警告信

眼科醫生王日榮被控在2024年2月，為病人施行視網膜脫落手術後，協助病人填寫保險申索時，先後兩次向保險公司錯誤報稱，曾一併為對方做超聲波白內障人工晶體置換手術，被病人投訴失實。醫委會今（27日）召開研訊，認為是次錯誤源於他無查閱病人病歷，單憑記憶向保險公司確認細節所致，遂向他發警告信。



被告醫生王日榮（藍衫者）今（27日）出席研訊。（董素琛攝）

控罪指，被告醫生王日榮，在2024年2月，先後兩次向病人的保險公司提供虛假資料，聲稱於2023年11月14日為該名病人進行了超聲波白內障人工晶體置換手術，但事實並沒有進行該項手術。

律政人員在宣讀案情時指，病人於 2023年11月14日因左眼視力模糊向被告求診，他診斷出病人左眼視網膜脫落且有兩處裂口，遂安排當晚為對方進行緊急視網膜脫落手術。

無為病人做白內障手術 醫生兩度回覆保險公司稱有

律政人員指，被告在為病人填寫保險索償表時，列明曾為對方進行視網膜脫落手術。保險公司其後確認細節時，獲被告兩度回覆一併為病人進行超聲波白內障人工晶體置換術，稱視網膜手術後數月內容易併發白內障，故同時進行白內障手術為標準做法。

不過，據當時的手術紀錄等文件，被告當晚無為病人進行超聲波白內障人工晶體置換手術。

被告醫生王日榮（藍衫者）今（27日）出席研訊。（董素琛攝）

病人向醫委會投訴始更正資料

病人於2024年4月向醫委會投訴，指控他向保險公司作虛假陳述。及後，醫委會向被告索取醫療紀錄，被告才致信保險公司更改說法，稱相關手術是在病人發生視網膜脫落前於其它地方完成。

律政人員表示，被告僅憑個人記憶處理兩個月前的個案，未查閱病歷，專家證據指出本案不存出不法利益，認為此等錯誤可透過查閱紀錄來避免。

辯方律師求情時表示，被告執業長達38年，過往紀錄一直良好。他讀出多封求情信，提到被告是富有責任感的醫生、關懷病人及其家屬。

研訊小組主席：無顯示有非法得益 料重犯機會低

其後，被告承認錯誤，並親自讀出反省信，指為確保日後不再重犯，已下令診所職員，凡遇到曾於其他醫院或診所看診的病人，必須先核對完整病歷，確認事實後方可填寫保險文件。

研訊小組主席蔡堅表示，被告在調查期間表現合作，本案無證據顯示存在非法得益，相信他日後重犯的機會低，向他發警告信。