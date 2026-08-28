九巴及嶼巴專營權明年屆滿有意申10年新專營權　政府邀公眾提意見

九巴及嶼巴專營權將於明年先後屆滿，政府發言人今日（28日）表示，政府計劃與嶼巴及九巴商討在其現有巴士專營權屆滿後為期10年的新專營權事宜，歡迎公眾就該兩個巴士專營權的事宜向政府提交意見。



政府指，兩間專營巴士營辦商均已向政府表示有意申請為期10年的新專營權，而根據《公共巴士服務條例》（第230章），行政長官會同行政會議可向公司批予經營公共巴士服務的專營權，專營權的年期不可超逾10年。《條例》亦規定，專營巴士公司在專營期內的任何時間，均須維持達致運輸署署長滿意程度的適當而有效率的公共巴士服務。



九巴專營權將於明年屆滿。（資料圖片）

嶼巴現有專營權將於明年三月一日屆滿，九巴現有專營權則於明年七月一日屆滿。政府今日指，兩間專營巴士營辦商均已向政府表示有意申請為期10年的新專營權，而根據《公共巴士服務條例》（第230章），行政長官會同行政會議可向公司批予經營公共巴士服務的專營權，專營權的年期不可超逾10年。《條例》亦規定，專營巴士公司在專營期內的任何時間，均須維持達致運輸署署長滿意程度的適當而有效率的公共巴士服務。

嶼巴的現有專營權將於二〇二七年三月一日屆滿。（資料圖片/周立賢攝）

政府稱處理新專營權安排時會確保服務能保持穩定 配合香港未來發展

政府發言人說，專營巴士是本港公共交通系統的重要一環，雖然面對營運成本上升和乘客出行模式改變，但嶼巴及九巴一直提供適當而有效率的巴士服務，而且願意繼續長遠投資，為乘客持續提供高質素的專營巴士服務。

政府稱在處理新專營權的安排時，會致力確保專營巴士服務能夠保持穩定，並配合香港未來發展及滿足乘客的需求。同時，政府會推動營辦商提升服務和安全水平，並確保兩間營辦商在營運及財務方面均保持穩健和可持續性。

公眾可9.28或之前向政府提交書面意見

政府指，公眾可在今年九月二十八日或之前，透過郵寄（油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓運輸署巴士及鐵路科）、傳真（2802 2679）或電郵（bus-franchise@td.gov.hk）方式，就該兩個專營權的事宜向政府提交書面意見。