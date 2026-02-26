財政預算案｜電動車「一換一」將屆滿　運輸署料申請急增需時較長

新一份《財政預算案》周三（25日）出爐，宣布電動私家車首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，將於3月31日屆滿後不再繼續。運輸署同日表示，預期在3月31日「一換一」計劃完結前，申請數量將大幅增加，處理申請的時間會相對較長，請市民耐心等候。



▼財政預算案．陳茂波率許正宇等舉行記者會▼



運輸署指出，在電動私家車的首次登記稅寬減屆滿後，於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車，將不再享有首次登記稅寬減。政府會就2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車，又或已由車主安排付運來港自用的電動私家車實施一次性的安排。

署方指出，因預期計劃完結前的申請數量將大幅增加，車主如欲查詢申請進度，請先向相關註冊分銷商／註冊進口者確認其遞交申請的日期，讓署方能更有效地跟進個案。

至於電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅，將繼續獲全數寬免至2028年3月31日。