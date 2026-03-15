的士4.1起強制提供電子支付　一周逾1600名司機經運輸署預約安裝

的士司機4月1日起，須向乘客提供至少兩種電子支付工具。運輸署本月7起在上環林士街、葵芳和荃灣三個政府停車場設置服務站，方便司機安裝和登記電子繳費工具，至今由超過1600名司機預約，署方呼籲尚未安裝的司機盡快安裝並熟習操作。



的士司機須於4月1日起，提供至少兩種電子繳費媒介（資料圖片/鄭子峰攝）

的士4.1起須提供電子支付 1600名司機經運輸署預約安裝

的士司機下月起須提供至少兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼電子繳費媒介，如支付寶、微信支付或BoC Pay；以及一種非二維碼電子繳費媒介，如八達通、信用卡或「轉數快」。運輸署指，司機可按營運需要，靈活選擇電子繳費媒介，並在車窗指定位置張貼貼紙，展示所提供的電子繳費媒介，方便乘客識別。

運輸署在上環林士街、葵芳和荃灣三個政府停車場，由3月7日起至4月4日設置專屬服務站，便利司機盡早安裝及登記電子繳費媒介，至今有超過1,600名司機預約。

的士司機須於4月1日起，提供至少兩種電子繳費媒介。圖為香港的士業議會聯同的士業界及多間電子支付公司代表3月9日舉行啟動禮。（資料圖片/鄭子峰攝）

署方自去年8月起督導主要電子繳費平台及的士業界加強宣傳及公眾教育，包括向的士司機介紹法例要求，並舉辦超過20場工作坊，以及11場的士站外展活動，主動接觸司機，簡介電子繳費媒介收費操作及協助他們登記成為用戶，至今有約1900名司機參加工作坊。