運輸署：續為商用車司機提供每年一次免費健康檢查 附登記連結
撰文：陶嘉心
出版：更新：
運輸署今日（4日）宣布繼續為合資格商用車司機，提供一年一次免費健康檢查。司機於網上登記後，可於指定診所驗身，名額有限，先到先得。
運輸署的「至FIT安全駕駛大行動」透過電台、社交媒體及網頁等宣傳，鼓勵商用車司機保持正確駕駛態度，多加關注個人健康。署方今年續為商用車司機提供一次免費驗身，包括驗血、體重指數、視力檢查。小巴、的士、重型貨車等司機可於運輸署網站登記，輸入個人資料及選擇診所，診所職員之後會致電或以訊息確認預約。
如司機去年2月13日接受過檢查，今年只可以預約2月14日或之後的日子，並需視乎診所的配額狀況。如司機未能出席檢查，需要登入預約系統自行更改或取消，否則只可在缺席日的一年後再次預約。現時系統開放預約至5月底，6月或之後的配額會陸續開放。
需要注意的是，完成此檢查所取得的報告，並不適用於70歲或以上人士申領或續領正式、暫准、臨時或學習駕駛執照之用。
