多條離島渡輪航線4.1起加價　運輸署：審批過程已大幅壓低加幅

6條主要離島渡輪航線的服務牌照3月底屆滿，運輸署向離島區議會提交文件，建議向現有營辦商續牌多五年。另自4月1日起，多條航線的票價將調整。運輸署周二（10日）表示，署方代表出席離島區議會交通運輸委員會特別會議，解說6條航線下一個五年牌照期的整體服務及票價安排。署方強調，在審視該6條航線營辦商的加價申請時，已審慎考慮公眾接受程度、營辦商的財政狀況、服務表現、營運資料、財務數據和長遠財務可持續性等多項因素。



港九小輪及新渡輪於2021年就首批22艘船發出聯合招標，其中三艘船隻「港九1號」、「新明珠2號」及「新明珠8」號已到港，預料部分3月起投入服務。

月票及多程優惠票建議加幅8% 遠低於營辦商提出的兩至三成

運輸署指出，由於近年乘客量下跌，營運成本持續上漲，營辦商有切實需要調整票價，以確保各航線維持現有服務水平。同時，署方理解渡輪是居民日常出行交通工具，十分關注票價，因此必須做好把關。

政府在審批過程中已大幅壓低加幅，盡力減輕居民的票價壓力。現時月票及多程優惠票種建議加幅8%，相比營辦商原先提出兩至三成的加幅，運輸署已盡力大幅壓低加幅。各航線的月票如以每月乘搭60程計，每程介乎10.4至14.9元。至於單程票，建議加幅12.5%。

其中，「中環－梅窩」及「中環－坪洲」兩條航線已全面改用高速船服務，並進行了單程票票價整合，票價結構更清晰易明，亦為乘客提供更快捷的服務。往後，乘客無需顧及以往普通船與高速船的票價差異，可更自由選擇乘搭任何航班配合出行時間，出行更方便、更有彈性。

梅窩及坪洲票價下調 略低現時快船票價

梅窩航線方面，成人單程票平日由$34.1下調至$33.5，假日由$48.9下調至$48.5。至於坪洲航線，成人單程票平日由$36.9下調至$31.9，假日由$54.3下調至$46.6，減幅達13%至14%。兩條線的票價均比現時快船票價略低，達致「快船降價，服務升級」。

運輸署。

建議優化多程票 並助渡輪公司拓收入

除單程票外，政府亦建議優化多程票安排，例如新增6程票，並延長現有多程票使用期限至45日或90日，為乘客提供更多選擇和靈活性。同時，政府會繼續透過「特別協助措施」及推展渡輪碼頭改善工程，協助渡輪公司拓展非票務收入，減輕票價壓力。

▼六條主要離島渡輪航線票價安排一覽▼

