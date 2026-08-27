浸大生姦智力邊緣堂妹　家中唯一男孫態度欠悔意　官籲反思囚8年

浸大男生涉帶邊緣智力堂妹往打籃球時，把她帶到大廈後樓梯非禮，期間收起堂妹的內褲，之後把她帶回家強姦。堂妹事後告知母親揭發事件。堂兄早前承認兩項非禮及一項強姦罪，案件（HCCC138/2026）今（27日）在高等法院判刑。



特委法官郭棟明判刑時透露，被告是家中獨子，亦是唯一男孫。案情顯示他的行為扭曲，亦涉及武力及違反誠信，事件不單對事主造成嚴重的心理創傷，亦令他們的家庭關係破碎，被告的態度未能反映他有悔意，法官籲他遠離淫物，判他入獄8年，並希望他服刑時會就對無辜堂妹的行為作深切反思。



被告L.M.S（23歲，報稱侍應）早前承認兩項非禮及一項強姦罪。指他於在2023年8月28日，在筲箕灣一大廈後樓梯非禮X，和在西灣河一單位非禮和強姦X。X案發時16歲，屬邊緣智力。

被告LMS在高等法院承認強姦及非禮堂妹，被判囚8年。(葉志明攝)

被告是獨子亦是唯一男孫

郭官指出，被告現年23歲，在港出生，浸會大學就讀，曾在機場工作及任職侍應。背景報告指被告是家中獨子，亦是唯一男孫，平常由祖父母和叔輩照顧。案發時事主年僅16歲，有智力障礙。

女事主受嚴重創傷曾休學2年

事主的創傷報告指，事主事發後患上嚴重的創傷後遺症，她對事件感到羞恥及抑鬱，自我形象低落，同時有嚴重信任問題，難以信任異性，並主動保持距離。本案對事主造成長遠的心理影響，她事發後曾休學兩年。並出現睡眠障礙及食慾不振等情況，亦曾出現自殺念頭，須接受心理治療，重新建立信任。

案件令整個家庭破裂

此外，本案令整個家庭關係破裂。被告父母反對他自首，更指責事主父母，造成他們的情緒困擾。事主的父親因信任被告才讓二人獨處，不難想像他必然會感到愧疚。

被告犯案時有用暴力及作侮辱行為

郭官指，本案涉嚴重違反誠信。事主父親容許被告帶事主出門，事主視被告為兄長，但他卻利用此身份侵犯。此外，被告亦曾拍打事主臀部，在過程中更拍攝照片及影片，行為涉武力及侮辱。

兩次錄影會面均否認曾強姦

官指，被告的行為扭曲，在事主哭泣及表示痛疼時，沒有停止侵犯，更威嚇她會把照片傳送予其他家人，甚至強迫事主為他口交，整個過程持續近一小時。雖然被告事後向警方自首，但他在兩次錄影會面中，均否認曾強姦事主，除了被告認罪，沒有其他減刑因素。

籲被告遠離淫物及勿被荼毒思想

官最後勸勉被告，他現年23歲，服刑後仍然年輕 ，希望他從今遠離淫褻物品，勿被荼毒思想。此外，官斥被告在會見感化官時，其態度反映他毫無悔意，希望他在囚期間好好反省他對無辜堂妹的所作所為。

相約打籃球帶堂妹到後樓梯淫辱

案情指，事主屬智力邊緣人士，被告是事主堂兄。在案發前數天，被告邀事主父親及事主打籃球，惟事主父未有空，但准女兒跟被告同往。被告在2023年8月28日下午到事主住所把她接走，便把她帶到附近大廈後樓梯，要她脫去衣服，並用手指插入其下體，並迫她表示喜歡，其後又要堂妹望鏡頭拍攝其胸部和下體，聲稱會把照片傳給家人，他並有迫堂妹手淫和口交。

拍事主洗澡並命令她不可穿內褲

被告其後著事主穿回衣服，卻收起她的內褲，然後兩人往打籃球。期間被告有拿出堂妹的內褲聞，又箱稱「變態」。被告帶事主回家後，趁事主洗澡時入浴室，並用手機拍攝她，又命令她不可穿內褲。

把事主帶回家強姦及拍下裸照

被告之後把事主帶回其住所親吻及摸胸，最後把她強姦，過程中有使用安全套。事主曾嘗試推開被告，被告卻叫她忍痛，事主痛哭再拒絕，惟始終無法推開被告。被告其後再使用另一安全套與事主性交。完事後，被告再用手機拍攝事主的祼體，又迫她口交和手淫。

送事主玩具著她不要告訴人

被告晚上7時許送事主回家，期間送她玩具，著她不要告知他人。惟事主回家後即告知母親遭被告非禮。事主父母及祖父母前往被告住所，但未有在手機內發現事主的祼照。被告母親其後致電事主母親，並稱將會帶被告自首。同年8月29日，被告到警署自首，在錄影會面時承認曾認非禮，但未有提及性交。