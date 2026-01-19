男生趁12歲女童酒醉企圖強姦　女童母撞破拍照兼迫寫罪狀　囚50月

大專男生得知12歲女網友飲醉後，主動請孆前往陪伴，並送她返家，惟把女童安頓在床後，涉想趁對方酒醉施暴的一刻，女童母親入房並逮過正著。女童母質問之餘，並拍下男生及其身份證，又迫他寫下「罪狀」並報警。男生今（19日）在高等法院承認一項企圖強姦罪，暫委法官李頌然判刑時指，接納被告一時衝動犯案，若非女童母親及時制止，男生很可能已性侵女童，判他監禁4年2個月。



被告黎址璫，20歲。被控於2024年11月9日，在沙田一間天台屋企圖強姦12歲的女事主X。辯方求情透露，被告在案發後已沒再在職業訓練局就讀，現於冷氣工程公司任維修學徒。

被告黎址璫在高等法院承認企圖強姦，被判囚4年2月。(黃浩謙攝)

無用安全措施屬加刑因素

法官判刑時指，接納被告一時衝動犯案，案中沒有使用暴力，但案中有多個加刑因素，包括X案發時年僅12歲，性侵兒童是嚴重罪行，法庭判刑需反映對此類罪行的譴責。此外，被告和X年紀差距大，他在案中沒有安全措施。

事主患創傷後遺症兩度轉校

法官續指，若不是X的母親Y制止，被告很可能已性侵X。法官又透露，X有創傷後遺症的症狀。她的朋友傳出流言，X被羞辱，需兩度轉校。考慮被告認罪，令X不需出庭作供，和被告的年紀，酌量減刑，最終判被告監禁4年2個月。

X與朋友喝醉被告前來陪伴

案情指，X於案發時12歲，就讀中一。案發前數月，X在社交平台Threads認識被告，兩人之後透過Instagram聯絡。2024年11月8日晚上，X和朋友在沙角邨的公園飲酒。朋友離開後，X在Instagram發帖文稱她飲醉，被告回覆稱可以來陪伴X。X同意，兩人晚上11時許見面，並在城門河附近的公園聊天。X其後表示感眩暈，被告遂送她返家。

X母開門時被告沒穿褲子

由於不想讓母親知道她曾飲酒，X到其住所的天台屋，並在屋內的床上睡覺。惟X母聽到天台屋發出聲響，便往查看，發現被告全身赤祼，X則下身赤祼，上身僅穿背心。被告當時在X身上，其下體接觸到X的下體。被告見狀立即站起來，稱他甚麼也沒有做，並穿上衣服。

被迫致電母親時稱天氣熱脫去褲子

被告當時試圖離開，但遭X母阻止，X母並用手機拍下被告背部、身份證和學生證的照片，又要被告致電他的母親，被告卻向他的母親稱因天氣熱才脫去褲子，X母即指責他說謊，她並拿取簿和筆，要被告寫下過錯，被告便寫下他出於性慾，脫下自己和X的褲子。X母之後報警，警員到達後，X才醒來。

從屯門坐的士到沙田會事主

被告被捕後，在錄影會面稱，在網上認識X，但不知X的年齡。他案發前看到X的帖文，回應可以陪伴她，隨即由屯門住所乘的士到沙田。他送X到天台屋後，原本打算離開，但萌生和X性交的念頭，遂摸她的胸和私處。他又脫下兩人的褲子並自凟，X母突然闖入並把他逮過正著。

法醫檢查後，在X的外陰發現被告的精液。

案件編號：HCCC315/2025