13歲女童為友出頭遭綁架欺凌兼拍裸照　中二男生強姦襲擊等4罪成

13歲女童疑為朋友出頭後得罪黑幫，在聖誕夜被綁架到尖沙咀一個多人聚集的單位，期間被迫脫光衣服，並遭拳打腳踢和被啤酒淋頭，最後一名男子涉嫌把她強姦，並迫她拍下道歉片及承諾還款後才讓她離開。女童母事後發現女兒有不尋常傷勢後通知社工揭發事件。3男1女否認綁架及強姦等罪，高等法院陪審團今（27日）裁定首被告強姦罪成，案中唯一女被告亦被裁定綁架，襲擊等罪成，餘下兩名男被告只是襲擊罪成，押後至明日求情。



4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡(18歲)，及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。陪審團今裁定陳和李全部罪名成立，林及張只是襲擊罪成。

首被告陳宏烽被裁定強姦綁架等4罪成。

事主X曾與次被告拍拖數天

開案陳詞指，13歲事主X來自單親家庭，她升中學後在網上認識了一班朋友，當中有人是黑社會成員。X與次被告林佑澄（外號熊貓）曾拍拖數天，案發前已分手。首3名被告互相認識，第四被告是首被告陳宏烽的「𡃁」。

X曾為女性朋友出頭遭陳指責

案發前約10天，X為1名遭陳（外號四條）逼「仙人跳」的女性朋友出頭，卻返反遭陳指責X令他損失2萬元，並要X還錢。

聖誕節被綁架到單位

聖誕節當日，X遭綁架到涉案單位，在場有十多名陳的手下，還有林在場。陳和李迫X脫衣，並被拍攝過程，當X脫光後，陳的手下再次入房，X在眾目睽睽下赤裸身體。其後，李和陳的手下輪流對X拳打腳踢，李用茶和啤酒等淋在X頭上，又拍片問X：「會唔會搵返CWK（X的前度、李的現任）？」X說不會。

被強迫拍片說願還款

同晚，陳曾帶X到附近酒吧飲酒，二人重返單位後陳藉故有事商討，帶X入房鎖上門，逼X口交及強姦X。陳要X拍片說：「我對唔住四條哥(即陳)。」又要X說稱：「要喺30號之前還返2萬畀四條哥。」陳完事後付了100元給X乘車回家。X母在12月27日發現X有不尋常傷勢後聯絡社工，最終揭發事件。

X拒性行為 陳拳打牆說快啲

X作供時指，在房內遭女被告掌摑逾百下，並指陳壓住她的頭要求性交，她不肯，陳即一拳打向牆，嚷「你快啲啦！」X離開單位後乘的士到美孚找黑社會朋友，大佬「大成」建議她不要回家，並叫X跟他到其「契妹」家暫住。「大成」其後與X發生性關係。

案件編號：HCCC 1/2024